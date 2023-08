Povertà estreme, è allarme rosso  

Sono 338 gli appartenenti ai nuclei familiari della città che beneficeranno della “carta solidale degli acquisti”, una prepagata di 382,50 euro all’anno; 31,875 euro al mese. Un euro al giorno che le famiglie al di sotto di una certa soglia di reddito potranno utilizzare per comprare generi alimentari di prima necessità, pane e pasta e passata di pomodoro. Pochi spiccioli per una minima parte della fascia della popolazione più fragile individuata dall’Inps sulla base dei rigidi requisiti inseriti nella legge di bilancio 2023.

I requisiti

Intanto i beneficiari non devono avere un Isee ordinario superiore ai 15mila euro all’anno, non percepire il Reddito di cittadinanza o di inclusione, la cassa integrazione, la disoccupazione agricola e altre forme di integrazione salariale o di sostegno erogate dallo Stato. Il Comune dovrà stabilire quali sono i nuclei familiari che hanno la precedenza sulla base dei componenti, comunque non inferiore a tre.

«Una miseria»

«Si tratta di una miseria che viene negata anche a uno che ha una pensione di 450 euro al mese e che non godrà neppure del Reddito di cittadinanza. Non è giustizia sociale», lamenta Mario, pensionato single e perciò tagliato fuori dalla carta governativa “Dedicata a te” ma «non a me», ribatte il pensionato che punta l’indice sul palazzo degli Scolopi che sta convocando i 336 beneficiari per notificare la concessione e distribuire ka carte prepagate.

La prima transazione dovrà esser fatta entro il 15 settembre, pena il ritiro della carta stessa, negli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari, in città quasi tutti i market. «Si tratta di tre famiglie su 100, un numero ben lontano dalla soglia della povertà e delle persone che frequentano il nostro centro d’ascolto, non meno di 700», riferiscono alla Caritas diocesana in via Cagliari. Suor Gabriella, delle Giuseppine, trent’anni nella “Mensa della carità”, in via Carmine vede sfilare un mondo di asceti per costrizione «di grande dignità, a tutti offriamo un pasto caldo che possono portare a casa propria e questo grazie ai tanti benefattori perché qualunque cosa si dica è una città e una provincia generosa».

I numeri

Dai dati dell’ultimo anno fiscale, 2022, su denunce dell’anno scorso, 5.994 contribuenti – persone fisiche - hanno denunciato un reddito da zero a 10mila euro e quindi con un reddito medio di 4.443 euro. Ma di questi forse solo il 6% riceverà la carta. Altri 2.452 hanno denunciato un reddito tra 10.001 e 15mila euro per complessivi 30.425.667 euro pari a un reddito medio di 12.408 euro. Complessivamente sono 8.446 contribuenti, il 40% delle denunce complessive, collocati nella fascia da 0 a 15 mila euro con un reddito medio di 6.721 euro. Potenzialmente all’interno della platea della carta prepagata, a testimoniare che «le necessità sono tante e solo una minima parte emerge», è la conclusione di suor Gabriella.

