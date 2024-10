Povertà educativa, via a “ComuniTeen” 

“ComuniTeen”: al via il nuovo progetto per contrastare la povertà educativa e promuovere il benessere e la partecipazione degli adolescenti nella comunità. Saranno coinvolti i giovani dai 14 ai 21 anni nelle aree territoriali dei quartieri della Marina, piazza Yenne, piazza Garibaldi, Is Mirrionis, San Michele, Sant'Elia, e la municipalità di Pirri.

L'iniziativa del Comune, le cui attività si svolgeranno durante giorni feriali fino alle 20, prevede una serie di laboratori legati all'ascolto attivo, alla messa a disposizione di spazi dedicati e allo sviluppo di esercizi continuativi costruiti in collaborazione con i partecipanti.

Tra gli interventi previsti, “Social truck”, dell’associazione Efys, con il loro cantiere delle idee per il quartiere della Marina, Piazza Garibaldi, Is Mirrionis, San Michele e Sant'Elia. L'associazione Ifos curerà il progetto “Peer education: promuovere l’educazione alla salute e alla salute digitale” nelle zone della Marina e in piazza Yenne. La cooperativa La carovana ha sviluppato “Agorà” per il supporto giovanile nell’area di Pirri. Unica radio proporrà “Radio giovani: un ponte tra la comunità e le istituzioni”, che prevede la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e podcast dedicati ai temi del benessere e del protagonismo giovanile. La cooperativa sociale Panta rei Sardegna si occuperà di “Bro-z”, che sta per benessere, relazione, opportunità, generazione z, con l'obiettivo di garantire interazioni tra giovani e adulti in contesti protetti e trasformare gli spazi della cultura e del sociale in luoghi dell'apprendimento civici.

