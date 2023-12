«Povertà e spopolamento, politica assente» 

Tutti insieme per la pace ma soprattutto per riflettere sui problemi del territorio dallo spopolamento alle povertà. Oltre 700 persone hanno preso parte alla 37esima Marcia della pace che si è tenuta a Terralba venerdì sera. L’iniziativa, promossa dalla Caritas Sardegna, dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba insieme al Centro per il servizio del volontariato Sardegna solidale, all’Unità pastorale di Terralba e al Comune, ha visto la partecipazione di tanti esponenti del mondo del volontariato, sindaci, consiglieri regionali, gruppi parrocchiali e giovani degli oratori.

L’appello

La fiaccolata silenziosa è partita da piazza San Ciriaco per arrivare alla chiesa di San Pietro, dove si è svolta la veglia di preghiera presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni che ha sottolineato l’importanza della preghiera e soprattutto dell’impegno attivo per costruire la pace. Poi si è soffermato sui problemi del territorio. «Da noi chiudono o si accorpano le scuole, i paesi dell'interno si spopolano, gli anziani sono sempre di più: le ragioni strutturali di queste difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, ma manca una volontà politica di invertire il trend – ha ribadito - L’Italia è una delle nazioni al mondo in cui nascono meno bambini, la Sardegna è fanalino di coda di quello che viene definito “inverno demografico”. Abbiamo bisogno di respirare aria di fiducia, di attuare politiche che aiutino le persone a costruire famiglia, a scegliere di avere figli, ad aprirsi al futuro». Un messaggio di speranza e un’attenta analisi delle problematiche con cui quotidianamente i cittadini devono confrontarsi.

Le testimonianze

Dopo la Marcia, le testimonianze di Samah Salaime, direttrice dell’Ufficio comunicazione del Villaggio di “Neve Shalom Wahat al Salam”, realtà di convivenza pacifica tra ebrei e palestinesi in Israele. Infine il sindaco Sandro Pili che ha ricordato l’importanza dell’impegno per la pace iniziando dalla comunità locale. «Questa iniziativa così partecipata ci dà coraggio per il nostro impegno di amministratori nel praticare una buona politica e per la difesa dei diritti di tutti noi come quello alla sanità pubblica». Tra le testimonianze, anche quella di don Angelo Pittau, fondatore della Marcia. «Con questa Marcia dobbiamo gridare affinché anche in Sardegna ci sia pace, e affinché quest’ultima avvolga il mondo intero».

