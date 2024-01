Povertà, dal Comune 130mila euro per le associazioni 

Oltre centotrentamila euro per supportare le associazioni che aiutano i senza fissa dimora e le centinaia di poveri residenti in città. Sono le risorse che dal 2021 il Comune stanza ogni anno per la solidarietà, non solo alimentare. «Si va dall’accoglienza», anche notturna, «alla richiesta di un pasto caldo e della spesa a domicilio, sino all’assistenza per le persone sole», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Disagi che riguardano centinaia di quartesi, come risulta dai report stilati ogni anno dalle quattro associazioni di volontariato beneficiarie dei contributi del Comune. In testa la Caritas San Saturnino Fondazione onlus, che oltre all’accoglienza - notturna e se necessario diurna - garantisce colazione e momenti di incontro e ascolto. Destinatari del finanziamento comunale anche l’associazione San Vincenzo De Paoli, che - fra mensa del viandante, segretariato sociale a supporto - assiste 515 famiglie quartesi. In campo ci sono poi la Fondazione Domus de Luna, vicina a 371 famiglie con pasti caldi e spesa a domicilio distribuiti regolarmente ogni settimana, e l’associazione “Amici di Fra Lorenzo”, che dal 2017 aiuta una media di 40 famiglie all’anno.

