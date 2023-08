Povertà, crescita senza fine 

La fila della disperazione si allunga ogni giorno di più. A sei mesi dall’inaugurazione dello scorso 23 febbraio al “Non Negozio” di Domus de Luna, in via Beccaria, le persone bisognose registrate sono già 794 per un totale di 248 nuclei familiari.

In questa sorta di emporio accorrono in tantissimi, accolti in base all’Isee: entrano, scelgono, e vanno via senza pagare, perché qui si aiuta chi ha bisogno, senza chiedere niente in cambio. C’è abbigliamento nuovo e usato, donato da privati e associazioni, soprattutto per bambini, ragazzi e per le mamme, e c’è anche un settore dedicato all’abbigliamento per gli adulti.

Aperture più stabili

«In questi primi mesi di attività del “Non Negozio” registriamo già numeri importanti», spiega il presidente di Domus de Luna Ugo Bressanello. «L’ambizione adesso è aprilo in maniera più stabile e continuativa con la collaborazione delle associazioni del territorio. Uno spazio dove si incontra chiunque voglia dare una mano ad operare. Questo modo di collaborare ci piace e cercheremo di fare sempre meglio anche con l’aiuto dei servizi sociali. Il “Non Negozio” in realtà esisteva già da prima ma non aveva una sua forma così pubblica, era un magazzino dove conservavamo vestiario e altro».

I numeri

In città – secondo i dati diffusi dalle comunità vincenziane – si sono 17mila persone in condizione di povertà relativa, un quarto della popolazione. Le famiglie iscritte al servizio di distribuzione pacchi sono 388, per un totale di 1.230 persone. Tra questi, 18 nuclei ricevono settimanalmente la spesa al proprio domicilio.

Il Non Negozio è aperto il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 17 alle 19. Per accedere basta portare con sé l’Isee aggiornato e un documento di identità Si verrà accolti dagli operatori e volontari che aiuteranno a trovare ciò di cui si ha bisogno.

Intanto preoccupano anche i dati della mensa del viandante in via Montenegro gestita dai vincenziani. Se prima gli ospiti quitidiani erano una trentina, in questa caldissima estate si è avuto un incremento del 20 per cento. «Si tratta soprattutto di persone che non percepiscono più il reddito di cittadinanza», dice la presidente della mensa Monica Serra, «purtroppo in quest’ultimo periodo abbiamo avuto un aumento massiccio di ospiti alla mensa, così come sono aumentate le persone che vengono a ritirare vestiario e prodotti per l’igiene personale».

La Mensa del Viandante, che un tempo era ospitata nei locali in via Dante, è stata aperta nel 2003. Quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, sabato e domenica , arrivano in tanti per gustare un pasto caldo, soprattutto uomini che hanno perso il lavoro e si sono ritrovati in mezzo a una strada ma anche donne, magari divorziate che prima avevano tutto e poi sono rimaste persino senza un tetto sotto cui vivere.

