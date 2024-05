Povertà, cresce l’emergenza 

Poveri in aumento, insieme alle richieste di aiuto che ogni giorno arrivano in Comune. Conseguenza del caro vita e di una crisi economica generale che ha colpito centinaia di famiglie quartesi. Uno scenario preoccupante confermato dal boom di istanze indirizzate all’assessorato ai Servizi sociali di via Cilea per avere il Reis, il reddito di inclusione sociale finanziato dalla Regione: 989 in tutto, 674 quelle ammesse, a fronte delle 223 di tre anni fa. «Stiamo chiedendo ulteriori risorse alla Regione per far fronte alle tante richieste di contributo», ammette l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Nuovi disagi

Sullo sfondo ci sono le cosiddette nuove povertà: pensionati, giovani, padri e madri di famiglia che - anche se con un lavoro fisso - non riescono a pagare le bollette e a sostenere le spese di tutti i giorni. «Una situazione che però in gran parte è legata anche alla decisione del Governo Meloni di abolire il reddito di cittadinanza, senza un’alternativa valida», sottolinea l’assessore Camboni. «Decisione che ha destabilizzato i cittadini, e gravato ulteriormente sui Comuni sempre più in difficoltà nel contrastare l’aumento delle richieste di aiuto da parte della popolazione. Tanti nuovi poveri, messi in ginocchio dai rincari generali, ma anche molte famiglie che in passato, per dignità, non si sono mai rivolte al Comune: in questi tre anni», aggiunge l’esponente della Giunta comunale, «abbiamo cercato di far emergere il disagio sommerso, pubblicizzando il più possibile gli strumenti e le misure di sostegno disponibili».

I numeri

I numeri parlano chiaro: quasi mille istanze per avere il Reis, 674 ammesse, ma il Comune riesce a finanziarne 578. Con la conseguenza che un centinaio di quartesi in graduatoria - e quindi con i requisiti di povertà richiesti - restano momentaneamente senza contributo. Di fatto le risorse stanziate dalla Regione per Quartu, 1 milione e 200mila euro, non bastano. «Servono almeno altri 200mila euro», spiega Camboni, «ulteriori risorse che stiamo chiedendo per dare risposte a tutti i cittadini che si trovano in oggettive difficoltà economiche». A spaventare è l’aumento delle richieste: «Nel 2021», fa notare l’assessore, «le istanze per il Reis che abbiamo ricevuto sono state 223, 148 quelle non ammesse per mancanza dei requisiti».

Numeri quasi triplicati in tre anni. E che vanno a sommarsi alle altre richieste di aiuto dei quartesi rivolte al Comune. Un report stilato dai Servizi sociali evidenzia che poco più di seimila i residenti in città che vivono in condizioni di disagio economico e sociale: solo lo scorso anno in 1.700 circa hanno ricevuto il bonus per fare la spesa, 342 il contributo per acquistare pane e formaggio, altri 1.064 hanno chiesto un aiuto per pagare le bollette dell’acqua, 27 i funerali di povertà finanziati dal Comune. Nel lungo elenco dei quartesi in difficoltà ci sono anche oltre 2mila anziani assistiti, e altrettanti disabili destinatari di contributi economici. Seicento le famiglie indigenti, 66 minori ospitati in strutture protette, altri 11 dati in affidamento.

