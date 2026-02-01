Povertà, aumentano gli “invisibili” 

«Nella vita una cosa l’ho capita, ci vuole anche fortuna per non finire dove sono finito io». Marco (nome di fantasia) aveva un figlio, una moglie, una casa, un lavoro, e ora non ha più niente. Uno schiocco di dita «e finisci a dormire in strada, al freddo», dice. Chissà quando la sua esistenza è saltata per aria. «Molti anni fa ormai». Quale disperazione l’ha obbligato a convincersi che un materasso poggiato sopra un pavimento gelato potesse diventare la sua casa e un portico il suo tetto. Dario, quarantenne, una famiglia borghese, ha fatto studi all’università. La notte la trascorre sotto i portici delle Ormus. Una serie di errori, un amore sbagliato, scelte difficili lo hanno trasformato in un senzatetto. Persone come Dario e Marco, che prima avevano uno status, oggi magari scivolate anche nell’alcolismo e nella tossicodipendenza, vivono per strada, in ripari di fortuna che raccontano una vita di estrema vulnerabilità.

Le strade

Notte di fine gennaio. Tira un vento gelido. Per tutte queste persone accampate in via Roma, in piazza Matteotti, alle Gallerie Ormus, ma anche in viale Merello, a Pirri, a Sant’Elia, per citare alcune zone, magari è normale. Le persone senza fissa dimora sono un esercito di invisibili che in città cresce mese dopo mese: erano poco più di una cinquantina lo scorso Natale, oggi sono una settantina (senza contare quelli che trovano rifugio nei dormitori). La stragrande maggioranza sono uomini. Tanti sardi, altrettanti stranieri. «Il Comune fa un grande lavoro, soprattutto in questi giorni di allerta meteo, perché cerca di dare un riparo a tutti», grazie all’affitto di strutture ricettive (hotel e b&b), spiega Alessandro Montis (referente dell’Unità di strada della Croce rossa di Cagliari che, grazie al Comune, assiste le persone senza fissa dimora 365 giorni all’anno).

Tutte le sere intorno quando diventa buio è come se avvenisse un passaggio di consegne tra il popolo di sopra e quello di sotto. Perché mentre i cagliaritani ritrovano il calore di casa e le strade si svuotano, come dal nulla, spuntano loro, gli invisibili, che attendono solo il momento per sistemare il giaciglio, le loro cose chiuse nei sacchetti.

Il censimento

Tra tutte queste storie, resta una domanda fondamentale: quante persone vivono davvero in strada oggi? Nessuno lo sa davvero con precisione: una settantina, si è detto. Ma siccome il mondo dei senza fissa dimora è in costante evoluzione (c’è chi va via, chi ritorna, chi si sposta da una parte, chi da un’altra), per questo motivo il 26, 28 e 29 gennaio si è svolta la rilevazione sulle persone senza dimora in 14 città metropolitane, compresa Cagliari. La rilevazione è un progetto del Censimento Istat, guidato nel capoluogo dalla Croce rossa di Cagliari (con il presidente Vittorino Erriu) che ha l’obiettivo di contare le persone senza dimora e raccogliere informazioni utili alla programmazione di politiche pubbliche più efficaci e mirate. Alla campagna nazionale #TuttiContano, promossa da Fio.Psd (la federazione italiana organismi per le persone senza dimora) hanno risposto a Cagliari un centinaio di persone: uomini e donne della Cri, insieme a volontari della stessa Croce rossa e di altre associazioni. «La città è stata divisa in 32 aree e 7 cluster», spiega il coordinatore metropolitano della rilevazione Alessandro Montis. «Ogni sera le squadre», formate da 3-4 persone, «sono uscite per raccogliere le testimonianze di chi vive per strada», (attraverso la somministrazione di un questionario in forma anonima). Non tutti hanno risposto. «Molti lo hanno fatto», spiega ancora il coordinatore. «In questo modo contiamo, conosciamo meglio e non lasciamo invisibili queste vite».

