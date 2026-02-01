VaiOnline
Il focus.
01 febbraio 2026 alle 01:04

Povertà, aumentano gli “invisibili” 

Al via il censimento dei clochard: erano 50 a Natale, oggi sono più di 70 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Nella vita una cosa l’ho capita, ci vuole anche fortuna per non finire dove sono finito io». Marco (nome di fantasia) aveva un figlio, una moglie, una casa, un lavoro, e ora non ha più niente. Uno schiocco di dita «e finisci a dormire in strada, al freddo», dice. Chissà quando la sua esistenza è saltata per aria. «Molti anni fa ormai». Quale disperazione l’ha obbligato a convincersi che un materasso poggiato sopra un pavimento gelato potesse diventare la sua casa e un portico il suo tetto. Dario, quarantenne, una famiglia borghese, ha fatto studi all’università. La notte la trascorre sotto i portici delle Ormus. Una serie di errori, un amore sbagliato, scelte difficili lo hanno trasformato in un senzatetto. Persone come Dario e Marco, che prima avevano uno status, oggi magari scivolate anche nell’alcolismo e nella tossicodipendenza, vivono per strada, in ripari di fortuna che raccontano una vita di estrema vulnerabilità.

Le strade

Notte di fine gennaio. Tira un vento gelido. Per tutte queste persone accampate in via Roma, in piazza Matteotti, alle Gallerie Ormus, ma anche in viale Merello, a Pirri, a Sant’Elia, per citare alcune zone, magari è normale. Le persone senza fissa dimora sono un esercito di invisibili che in città cresce mese dopo mese: erano poco più di una cinquantina lo scorso Natale, oggi sono una settantina (senza contare quelli che trovano rifugio nei dormitori). La stragrande maggioranza sono uomini. Tanti sardi, altrettanti stranieri. «Il Comune fa un grande lavoro, soprattutto in questi giorni di allerta meteo, perché cerca di dare un riparo a tutti», grazie all’affitto di strutture ricettive (hotel e b&b), spiega Alessandro Montis (referente dell’Unità di strada della Croce rossa di Cagliari che, grazie al Comune, assiste le persone senza fissa dimora 365 giorni all’anno).

Tutte le sere intorno quando diventa buio è come se avvenisse un passaggio di consegne tra il popolo di sopra e quello di sotto. Perché mentre i cagliaritani ritrovano il calore di casa e le strade si svuotano, come dal nulla, spuntano loro, gli invisibili, che attendono solo il momento per sistemare il giaciglio, le loro cose chiuse nei sacchetti.

Il censimento

Tra tutte queste storie, resta una domanda fondamentale: quante persone vivono davvero in strada oggi? Nessuno lo sa davvero con precisione: una settantina, si è detto. Ma siccome il mondo dei senza fissa dimora è in costante evoluzione (c’è chi va via, chi ritorna, chi si sposta da una parte, chi da un’altra), per questo motivo il 26, 28 e 29 gennaio si è svolta la rilevazione sulle persone senza dimora in 14 città metropolitane, compresa Cagliari. La rilevazione è un progetto del Censimento Istat, guidato nel capoluogo dalla Croce rossa di Cagliari (con il presidente Vittorino Erriu) che ha l’obiettivo di contare le persone senza dimora e raccogliere informazioni utili alla programmazione di politiche pubbliche più efficaci e mirate. Alla campagna nazionale #TuttiContano, promossa da Fio.Psd (la federazione italiana organismi per le persone senza dimora) hanno risposto a Cagliari un centinaio di persone: uomini e donne della Cri, insieme a volontari della stessa Croce rossa e di altre associazioni. «La città è stata divisa in 32 aree e 7 cluster», spiega il coordinatore metropolitano della rilevazione Alessandro Montis. «Ogni sera le squadre», formate da 3-4 persone, «sono uscite per raccogliere le testimonianze di chi vive per strada», (attraverso la somministrazione di un questionario in forma anonima). Non tutti hanno risposto. «Molti lo hanno fatto», spiega ancora il coordinatore. «In questo modo contiamo, conosciamo meglio e non lasciamo invisibili queste vite».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga