Povero Sant’Efisio:  le radiografie rivelano le “fratture” 

Calato il sipario sulla edizione numero 369 della festa, il cocchio dorato è tornato nella sua “stanza segreta” così come la statua di sant’Efisio, dopo i trionfi di fede e di colori, è stata ricollocata nella sua nicchia foderata di velluto rosso nell’altare di destra della sua chiesa di Stampace.

«Passau su santu, passara sa festa», amano ripetere i vecchi cagliaritani, con una punta di nostalgia. Ma se lo sguardo è già proiettato verso la prossima, rotonda, edizione numero 370, confratelli e consorelle devono fare i conti con un problema non da poco: le condizioni di salute dell’antico simulacro, uscito malconcio dalla trasferta di quest’anno. Una statua che, nonostante le cure e le attenzioni, mostra in pieno anche “anni e malanni” della sua veneranda età.

Ennesima frattura

La mutilazione dell’indice della mano destra di quest’anno non è che l’ennesimo “incidente di percorso” del secentesco simulacro di sant’Efisio occorso durante la processione votiva di maggio.Le radiografie in occasione dell’ultimo restauro del 2010 svelano, impietosamente, lo stato di salute del prezioso legno, a cominciare proprio da quella mano destra “incriminata”. Anche all’occhio del profano sono visibili i perni innestati nel dito indice - quello più fragile - e nel dito medio. Così come, a riprova della estrema delicatezza della statua, il taglio netto all’altezza del gomito ricongiunto con sette chiodi di legno, anch’essi ben visibili ai raggi “x”.

Perni su braccia e gambe

Un intervento e un restauro, questa volta molto più antico, aveva ricomposto il braccio in una posizione che forse non era quella originaria.Stesso discorso per le gambe del Martire guerriero, anch’esse oggetto di numerosi e profondi ritocchi: anche perché, poggiando su un basamento ligneo, erano e sono la parte della statua più facilmente aggredita da fattori esterni, il tarlo su tutti.

È molto probabile che anch’esse, in queste “ricostruzioni conservative”, abbiano assunto una posizione differente dalla versione uscita da una bottega di scuola napoletana del Seicento. E anche in questo caso, visibilissimi chiodi e grossi perni che, innestati sino all’altezza della coscia, hanno la funzione di reggere e sostenere gli arti inferiori del simulacro.

La Soprintendenza

Da diversi anni, la Soprintendenza ha più volte “richiamato” l’Arciconfraternita del Gonfalone, in qualità di proprietaria della statua e garante del culto e della devozione a sant’Efisio, a un controllo più attento e severo soprattutto nei tanti (troppi?) spostamenti e trasferimenti effettuati nel corso della processione votiva di maggio. Una statua che passa per troppe mani, continuamente in movimento, sollevata, abbassata, pericolosamente inclinata nei quattro giorni di viaggio a dispetto della sua inamovibilità lungo tutto l’anno, custodita com’è nella nicchia del suo altare a Stampace.

Una copia in processione

Una conferma indiretta è arrivata dallo stesso presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone Andrea Loi: commentando “a caldo” l’incidente di quest’anno paventava un’iniziativa della Soprintendenza che potrebbe portare a decisioni anche molto severe. La più radicale sarebbe quella, d’ora in avanti, di portare in processione una copia del simulacro, come già avviene per la Madonna di Bonaria dopo che ha rischiato di essere “consumata” dalla troppa devozione dei fedeli. Oppure, senza arrivare a tanto, quella di ridurre all’essenziale i contatti e i trasferimenti della statua al di fuori del cocchio, lasciando piena e totale responsabilità in questo campo ai soli delegati dell’Arciconfraternita, “confratelli collaterali” o sacrista maggiore.

E a questo proposito sarebbe alla stesura finale un accurato rituale, vero e proprio “cerimoniale” di tutte le fasi del pellegrinaggio di sant’Efisio di maggio, da Cagliari a Nora, sia nel percorso di andata che di ritorno. Che, una volta approvato dalla Curia vescovile e dalla stessa Soprintendenza, diventerà legge. Con buona pace di tutti.

