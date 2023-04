Povero Puc, un ritardo tira l’altro 

Il Puc non sboccerà certo in primavera. Tempi lunghi e l’ottimismo non basta a riportare il sereno. L’amministrazione conta di definire il tutto entro giugno, ad un anno o poco più dalle osservazioni della cittadinanza. Il Piano dovrà essere quindi vagliato dalla Regione. Difficile fare previsioni sull’operatività.

Ottimista

Gianni Perotti, consigliere con delega all’Urbanistica, ha ereditato un Puc quasi completo: «I tempi sono saltati da un pezzo, purtroppo con gli uffici sotto organico, l’ufficio che si occupa del Puc si deve occupare anche di urbanistica, le pratiche del bonus 110 per cento, la legge 13 per abbattere le barriere architettoniche, accessi agli atti e licenze edilizie. Quindi i tempi si sono allungati. Ci siamo ripromessi di accelerare. Sicuramente il geometra in più darà una mano d’aiuto». L’iter è in perfetto divenire: «Stiamo esaminando le osservazioni dell’ufficio tecnico. Terminata la disamina le osservazioni vanno inviate al team di progettisti, speriamo la prossima settimana. Quindi ci sarà la conferenza di copianificazione, la fase più importante. Infine l’ultima parola spetterà alla Regione. Spero entro giugno si possa arrivare, all’approvazione definitiva in consiglio».

Era finito

Storce il naso dai banchi dell’opposizione Marco Melis a cui il pronostico sembra fin troppo ottimistico: «Immaginavo che le cose stessero andando per le lunghe. Non ci si rende conto che è stato adottato in consiglio un anno fa, le osservazioni sono state fatte il 5 luglio e non stiamo vedendo nessun passo avanti. È una cosa che ci preoccupa, la paura è che possa subire ulteriori rallentamenti in Regione e mi risulta sembra ci sia molta attesa da parte di privati cittadini e imprenditori che vogliono investire. Doveva essere una priorità. Sicuramente c’è una carenza all’interno degli uffici, e forse si doveva mettere una pezza a quel problema. È stata anche usata in campagna elettorale come una cosa fatta e a distanza di un anno ancora non c’è niente. Fino ad ora, un operato da bocciare».