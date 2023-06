Nel 2022 si sono rivolte ai Centri d'ascolto diocesani e parrocchiali della Caritas 255.957 persone, con un aumento del 12,5% delle persone ascoltate rispetto all'anno prima, anche per effetto dell'accompagnamento dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. È uno dei dati del primo report statistico sulle povertà.