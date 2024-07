Poveri in fila davanti al Comune 

La povertà aumenta, così come sono in costante crescita le istanze dei bisognosi per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. Richieste d’aiuto che travolgono di lavoro i Servizi sociali, apparato rimasto in carenza d’organico. L’area è il paracadute dell’emergenza sul territorio e per rafforzarla l’amministrazione comunale di Tortolì ricorre agli specialisti esterni. Risorse umane in arrivo in attesa delle nuove reclute che verranno ingaggiate attraverso procedure concorsuali. Giusto per tamponare la mole di lavoro eccessiva, la Giunta Ladu ha previsto uno stanziamento di 25 mila euro.

Personale contato

È ampio il ventaglio di emergenze che condensa di lavoro i Servizi sociali, dipartimento interno di cui da qualche mese Luisa Loi è stata nominata responsabile. «Il carico di lavoro ordinario, già eccessivo per gli operatori in servizio, oggi viene ulteriormente aggravato dalla ridistribuzione del carico a causa della cessazione di unità lavorative nonché dal crescente numero di istanze di aiuto e sostegno presentate da persone in difficoltà che necessitano di essere ricevute e ascoltate», spiega l’assessore Irene Murru.

Il quadro

Allo stato attuale, una dipendente a tempo pieno (36 ore) e indeterminato, ha interrotto il rapporto di lavoro per collocamento a riposo. Il 30 giugno scorso ha cessato il suo impiego l’assistente sociale Maria Lucia Mulas, assunta a tempo determinato per 18 ore settimanali in sostituzione della collega Marzia Mameli, coordinatrice del Plus Ogliastra. Per sostituire le restanti 18 ore di quest’ultima, di fatto impiegata al Plus di cui il Comune di Tortolì è capofila, la casella va ancora riempita. «In attesa di portare a termine le dovute procedure di reclutamento del personale - aggiunge l’assessore - la volontà dell’amministrazione è garantire la piena efficienza e qualità del servizio offerto alla cittadinanza attraverso un supporto esterno al Servizio sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA