Poveri in aumento, tutti in fila alla Caritas 

Due stanze piccole a Sestu con un cuore grande come il mondo. Alle pareti, scaffali alti di abiti per tutte le taglie e costumi di carnevale per la gioia dei bambini. E poi casse su casse di cibarie e bevande.

Richieste in aumento

È la sede della Caritas, in via Scipione, che dopo oltre quarant’anni di attività ha un giro in costante crescita. Oltre il 20 per cento di richieste in più nell’ultimo anno, tra le 350 e le 400 assistenze e 75 famiglie, fino a 90, che contano sull’aiuto dei volontari. Numeri simili sono seguiti anche dal Comune.

Il padrone di casa è Franco Locci, direttore della Caritas sestese e diacono nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, che spiega: «Ci muoviamo solitamente su segnalazione del parroco o di altri che conoscono situazioni difficili, io in prima persona vado e accerto le necessità. Spesso è importante guadagnarsi la fiducia, piano piano le persone assistite diventano amici, qui sono di casa».

I volontari

La Caritas sestese fornisce abiti e alimentari: «I supermercati ci passano tutti i generi alimentari non commerciabili. Lavoriamo anche col Banco Alimentare. Pure tanti negozi ci aiutano; una signora di Sestu mi ha consegnato sei scatoloni di indumenti ancora con le etichette. Occasionalmente aiutiamo anche a pagare bollette».

Ci sono “clienti” fissi, ma anche periodi difficili in cui le richieste aumentano. «Non dico che il reddito di cittadinanza fosse perfetto ma quando c’era veniva meno gente», commenta Locci stringendosi nelle spalle. Con lui tanti volontari; «qui sono entrata otto anni fa, dopo la morte di mio marito», ricorda Nevina Farris, 84 anni ma lo spirito di una ventenne; «per strada mi riconoscono, ho trovato una gioia immensa. Amici, amiche, un grande lavoro. Ho conosciuto ragazze che ci hanno donato l’abito da sposa».

Davide Melis è cresciuto nelle case popolari: «Anche io ho passato brutti momenti, mi piace dare una mano. Spesso aiutiamo anche gente del mio palazzo».

Le storie

Ogni tanto qualcuno entra. «Ho perso il lavoro e ora devo assistere i miei genitori anziani, non ho più il tempo di cercarlo. Ma la Caritas mi ha salvato la vita e riesco a pensare al futuro», racconta Anna, 40 anni. Sorride dai suoi grandi occhi verdi Fatima, 21 anni; «la mia famiglia è numerosa, qui mi sento come a casa. Prendo qualcosa per i miei fratellini, qui non mi fanno mai vergognare». Chi vuole dare una mano può donare, come Tina Contini, che passa con un borsone di vestiti: «Mi sento privilegiata, nella vita non mi è mai mancato nulla. È giusto condividere». Oppure si può fare i volontari: «Bisogna avere voglia di impegnarsi, essere buoni samaritani», continua Locci; «io qui mi sento come un fratello per chi chiede aiuto. È difficile quando stacco lasciare i problemi fuori dalla porta».

Il prossimo obiettivo, spiega don Franco Puddu, parroco di Nostra Signora delle Grazie e presidente della Caritas sestese, «è un Centro di Ascolto, più efficiente di quanto siamo riusciti ad offrire qualche anno fa. E poi un sogno, una mensa per i poveri. Magari in collaborazione con altre istituzioni».

