Poveri e senzatetto, rete tra associazioni 

Mano tesa verso i senza fissa dimora e gli indigenti che vivono in città: dopo aver stanziato 130mila euro, il Comune – in particolare l’assessorato alle politiche sociali guidato da Marco Camboni – chiama a raccolta associazioni, enti pubblici, fondazioni e volontari per creare una rete di aiuti verso le persone sole e in situazioni di disagio.

L’obiettivo è incentivare la realizzazione di proposte che provvedano al superamento temporaneo di situazioni di disagio per quei cittadini in condizioni di grave marginalità sociale e senza una fissa dimora. In particolare si punta a realizzare un sistema di accoglienza che risponda alla sfera dei bisogni immediati e di contrasto della povertà estrema. Due le linee di intervento previste: in primis la soluzione dormitorio e l’accoglienza notturna di persone senza un tetto in case da dedicare all’iniziativa, che si ponga come condizione e premessa per eventuali successivi interventi strutturati di accompagnamento verso le forme di inclusione possibile, tenuto conto della particolarità di ciascuna persona contattata.

Non solo: l’iniziativa sociale offrirà anche azioni concrete a contrasto della povertà estrema attraverso il sostegno ed il rafforzamento dei servizi di prima assistenza e di presa in carico delle persone in condizioni di grave marginalità, attraverso un sistema organizzato di soluzioni per il soddisfacimento di bisogni primari, differenziate secondo il livello di necessità. Dal servizio mensa, alla distribuzione di pacchi alimentari, abbigliamento e bombole a gas, e l’eventuale pagamento delle bollette. Le proposte - fanno sapere dal Comune - potranno essere presentate tramite mail entro l’11 settembre.

