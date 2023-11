Poveri e senzatetto, è allarme  

Temperatura percepita 11 gradi. Sul piazzale Rocce Rosse soffia il maestrale. Venerdì notte. Allo sterrato dove d’estate si tengono concerti con ospiti di fama internazionale, corrisponde il riparo temporaneo (ma mica poi tanto) di una senzatetto che dorme nella sua Opel Corsa verde. Riposa dentro l’utilitaria, coperta a malapena da un telo di plastica. È l’immagine della povertà più crudele che galoppa e costringe le persone a sopravvivere in condizioni igieniche disastrose. La signora non è l’unica in queste condizioni. Altri disperati (sempre italiani) dormono in macchina: chi sulla darsena, chi nei parcheggi accanto al Comune o sulla terrazza con vista su Cala Moresca. Forze dell’ordine, Servizi sociali e Caritas fanno fronte comune per un’emergenza che non coinvolge più soltanto extracomunitari ma anche persone nate e cresciute in Ogliastra.

L’aiuto della Caritas

Al centro Caritas di via Monsignor Virgilio è fresca di inaugurazione Casa Betania, un edificio pronto ad accogliere, in via temporanea, persone senza fissa dimora. «Nei prossimi giorni rilasceremo il regolamento per il suo utilizzo», premette don Giorgio Cabras, 58 anni, direttore della Caritas diocesana. «I casi di emergenza esistono e sono pure tanti. Spesso siamo intervenuti sostenendo i costi di b&b e affittacamere per ospitare i senzatetto. Talvolta abbiamo incontrato anche storie abbastanza drammatiche». Il vicario della Curia mantiene riserbo sulla provenienza, ma racconta il caso estremo di una coppia con un bimbo di 9 mesi: «Era la notte di Natale dello scorso anno e la coppia, proveniente da un centro dell’Ogliastra, su indicazione dei carabinieri si era presentata da noi. Dormivano in furgone, noi li avevamo accolti. Ecco, proprio per andare incontro ai più bisognosi e sapendo che casi simili sono anche in aumento abbiamo deciso insieme al vescovo e ai tecnici di realizzare, con i fondi dell’8 per mille, Casa Betania. Con il regolamento potremo anche stipulare convenzioni con i Comuni che ce le chiederanno».

Servizi sociali

«I casi sono frequenti», ammette Irene Murru (46), assessore ai Servizi sociali del Comune di Tortolì. Anche dell’emergenza senzatetto e di povertà si è parlato giovedì, in un incontro che il sindaco Marcello Ladu e i suoi assessori hanno tenuto con il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura. «I Servizi sociali si sono attivati cercando anche di capire dalle stesse persone se avessero bisogno di un pasto, di coperte o di una doccia. Talvolta sono scelte di vita e in quei casi possiamo arrivare fino a un certo punto. In generale siamo molto attenti e vicini ai bisognosi. Tortolì è una comunità che fa rete».

