Poule salvezza, per l’Hermaea subito la più forte 

Olbia. Per chi nelle precedenti due stagioni ha centrato i playoff, ritrovarsi oggi a lottare per confermare la A2 femminile di volley, categoria in cui gioca da 10 anni, non è il massimo. Ma l’Hermaea Olbia può farcela.

Ne è convinto Gianni Sarti. «La salvezza è possibile, anche se sarà dura», dice il consigliere di Lega ed ex presidente del club gallurese, sempre presente al GeoPalace durante le gare casalinghe della squadra di Dino Guadalupi, che debutterà sabato nella poule salvezza in trasferta contro la Millenium Brescia prima della classe. <Quest’anno non sono andate bene alcune cose: di sicuro, ci ha penalizzato la lunga assenza per infortunio del centrale titolare Anello, ma forse in fase di mercato è stato fatto qualche errore di valutazione. Ciò premesso, la vittoria di Montecchio e la prestazione contro la capolista del Girone B Macerata nelle ultime due partite della stagione regolare ci fanno capire che questa squadra può vincere ovunque», aggiunge Sarti. «Nella poule salvezza ci sono dieci squadre: cinque retrocedono e cinque si salvano. Ebbene, davanti due non hanno concorrenza, per cui direi che l’Hermaea deve lottare per uno dei tre posti che rimangono nella parte alta della classifica: è lì che ci giocheremo tutto».

Archiviata domenica la stagione regolare con la sconfitta casalinga contro la Balducci Macerata e il penultimo posto nel Girone B con 15 punti, le biancoblù sono tornate ad allenarsi ieri in vista dell’esordio nella post season, in cui sfideranno le ultime cinque del Girone A in gare di andata e ritorno per un totale di 10 partite. Al momento, la salvezza diretta dista un punto, ma il terzo posto è a 4 lunghezze: l’obiettivo è dunque possibile per l’Hermaea, che chiuderà la poule salvezza in casa il 7 aprile contro Bologna.

Il calendario : 1ª giornata, 27-1: Brescia-H. Olbia; 2ª, 4-2: Olbia-Soverato; 3ª, 11-2: Pesca- ra-Olbia; 4ª, 25-2: Olbia- Pado- va; 5ª, 3-3: Bologna-Olbia; 6ª, 10-3: Olbia-Brescia; 7ª, 17-3: Soverato-Olbia; 8ª, 24-3: Olbia- Pescara; 9ª, 30-3: Padova- Olbia; 10ª, 7-4: Olbia-Bologna.

La classifica : Brescia 26, Offanengo 23, Bologna e Melendugno 19, Lecco 16, Olbia e Soverato 15, Padova 11, Costa Volpino 10, Pescara 1.

RIPRODUZIONE RISERVATA