«Potremmo offrire anche arselle e cozze durante tutto l’anno» 

«Perché non ci consentono di vendere anche i frutti di mare della laguna di Santa Gilla». I ricciai di Su Siccu lo chiedono da tempo al Comune. «Chiediamo da tempo all’amministrazione di poter aver concessioni più lunghe, non strettamente legate alla vendita dei ricci. Siamo anche miticoltori e pescatori, nello stagno di Santa Gilla abbiamo gli allevamenti e possiamo offrire tutto l’anno cozze, arselle, ostriche, bocconi e altri prodotti che sono apprezzati dai cagliaritani e turisti».

Le nuove casette in legno che l’amministrazione aveva deciso di sostituire con i vecchi gazebo per rendere quello spazio più elegante e confortevole per pescatori, cagliaritani e turisti, sarebbero potute essere fondamentali per creare uno spazio dedicato ai sapori della cucina cagliaritana in un lungomare rivalutato. Quella sarebbe potuta essere una scelta che poteva far pensare a un progetto diverso, non esclusivamente vincolato alla vendita dei ricci, invece no. I chioschi ogni anno vanno montati e dopo pochi mesi smontati, con tutte le problematiche, non solo burocratiche, che ciò comporta.

Ora la palla passa al Comune che dovrà decidere se e come riorganizzare quello spazio che potrebbe essere aperto tutto l’anno.

