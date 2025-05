Potrebbe esserci una coda azzurra 

Il giorno dopo la partita di Napoli c’è stato il rompete le righe sino a luglio, quando inizierà la preparazione al prossimo campionato. Per qualcuno, tuttavia, la stagione potrebbe avere una coda imprevista (o prevedibile). Una coda azzurra. Il 6 e il 9 giugno, infatti, l’Italia disputerà due partite valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, rispettivamente contro Norvegia e Moldavia, e stavolta potrebbe pescare anche nel Cagliari. Il portiere Caprile e l’attaccante Piccoli sono da mesi ormai nel mirino del commissario tecnico Spalletti che li ha fatti monitorare costantemente da gennaio in poi e potrebbe inserirli nel gruppo che si proietta all’appuntamento più atteso, quello del 2026, che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Per entrambi sarebbe la prima convocazione e - indubbiamente - la ciliegina sulla torta dopo un’annata da protagonisti. E potrebbero non essere gli unici. Ci spera fortemente anche Zortea.

La volta buona?

Già ci sono andati vicini, soprattutto Piccoli a fine marzo in occasione del doppio impegno con la Germania per la Nations League. Sia per il bomber bergamasco sia per il portiere Caprile c’è stata una sorta di pre convocazione, alla fine, però, il ct ha deciso di puntare sull’usato sicuro. Con risultati per l’occasione deludenti. Anche per questo, potrebbe allargare gli orizzonti e coinvolgere l’attaccante rossoblù nel progetto, alla luce anche di quanto espresso dal campionato. Per la prima volta in carriera, Piccoli è andato in doppia cifra e ha dimostrato di saper interpretare il ruolo a trecentosessanta gradi. Quasi tutti i dieci gol segnati, tra l’altro, sono stati decisivi. In Serie A quest’anno soltanto quattro giocatori hanno segnato di più: Retegui, Kean, Orsolini e Lucca. Il profumo d’azzurro è nell’aria, insomma. Per questo, proverà a staccare la spina per qualche giorno (anche per ricaricare le pile dopo un finale di stagione particolarmente pressante) per poi rimettersi subito in moto e farsi trovare pronto all’occorrenza.

Concorrenza alta

Riposo assoluto per Caprile che deve smaltire il dolore al piede destro che lo ha costretto a saltare proprio la partita contro il “suo” Napoli. Già aveva rubato gli occhi a Spalletti l’anno scorso a Empoli, dove il ct è di casa. Col Cagliari si è confermato alzando ulteriormente l’asticella e facendo il pieno di relazioni positive da parte degli osservatori inviati di volta in volta dal commissario tecnico. Nel caso del portiere, più che una strada, quella che porta tra i pali azzurri, è una strettoia e la concorrenza più alta. Intoccabile il capitano Donnarumna, così pure Vicario. Caprile potrebbe giocarsela eventualmente così con Meret del quale, bizzarro davvero il destino, è stato il suo vice sino a cinque mesi fa a Napoli. Fiato sospeso.

