«Potrebbe diventare un sito dell’Unesco, ma è abbandonato» 

Da più di vent’anni con la sua associazione Amici di Sardegna lotta per costruire un percorso per valorizzare la più importante necropoli del Mediterraneo e sottrarre allo stato di abbandono il versante che sovrasta viale Sant’Avendrace, dove nei decenni sono stati costruiti edifici anche sopra le tombe. «Siamo demoralizzati», dice il presidente Roberto Copparoni. «Tuvixeddu è un’area anonima, priva di infrastrutture che dovrebbero far decollare il parco. Ma dispiace anche vedere il parco in quelle condizioni, senza collegamenti, con percorsi ancora chiusi, senza un’adeguata cartellonistica. Non sembra quello che dovrebbe essere, cioè un’area archeologica di valore storico, scientifico e culturale», aggiunge. E poi: «Non c’è nessun progetto di recupero dell’ex hangar utilizzato fino agli anni Settanta come cementificio, si continua a utilizzare l’accesso in via Falzarego che non consente l’arrivo di bus turistici e il canyon», un chilometro che conduce da via Falzarego a via Is Maglias, «è abbandonato. Tuvixeddu potrebbe essere un sito Unesco, per la sua estensione, per la sua specificità, invece dietro il costone roccioso ci sono tombe bellissime completamente abbandonate, custodi di siringhe, materassi, bottiglie. Cos’è cambiato in questi anni? Nulla, è tutto desolatamente uguale». ( ma. mad. )

