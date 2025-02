«Potrebbe diventare un sito dell’Unesco» 

Da quasi 30 anni con la sua associazione Amici di Sardegna lotta per costruire un percorso per valorizzare la più importante necropoli del Mediterraneo e sottrarla allo stato di abbandono. «Siamo demoralizzati», dice il presidente Roberto Copparoni. «Tuvixeddu è un’area anonima, senza infrastrutture. Da anni sentiamo solo chiacchiere e promesse. Fa male», aggiunge, «ed è un peccato perché Tuvixeddu, se valorizzata, entrerebbe a far parte dei siti tutelati dall’Unesco». ( ma. mad. )

