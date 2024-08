Dopo la grande partita contro la Carrarese, arrivano altre conferme da Razvan Marin: il rumeno è tornato dopo due anni all’Empoli per essere uno dei protagonisti principali del nuovo Cagliari. L’ha dimostrato anche ieri sera, quando solo un intervento provvidenziale del portiere Svilar gli ha negato la possibilità di bissare il gol segnato ai giallorossi il 25 aprile 2021, ultima vittoria rossoblù sulla Roma, mandando sulla traversa il pallone calciato dal centrocampista a poco meno di dieci minuti dal 90’. «Siamo un po’ dispiaciuti, questa partita potevamo anche vincerla: ma abbiamo lottato fino alla fine, quindi va bene così», il commento del rumeno. Sembrava solo di passaggio a giugno, quando il club toscano non l’ha riscattato, invece l’arrivo del tecnico Davide Nicola (con cui ha lavorato nella parte finale della scorsa stagione) lo ha rilanciato e ora Marin è uno dei titolari del Cagliari, peraltro fra i più convincenti. «È normale che conosca l’allenatore meglio dei miei compagni, ma adesso lo conosceranno anche loro. Io punto a dare il 100 per cento, poi in campo accada quello che accada».

I protagonisti

Ha corso e lottato senza sosta per 94’ anche Alessandro Deiola, che ha avuto il coraggio di provare più volte giocate acrobatiche e conclusioni da fuori. «Il Cagliari per me viene prima di tutto: cercherò di dare sempre quello che posso per aiutare la società», il messaggio mandato dal capitano a tutto l’ambiente: «Sicuramente ho acquisito molta più fiducia e consapevolezza nei miei mezzi, affronto ogni situazione con gioia cercando di aiutare questa squadra a raggiungere gli obiettivi. E Marin è sempre stato un giocatore forte: ora ce lo godiamo, sono contento che sia tornato perché può darci una grossa mano». Zito Luvumbo infine ha sottolineato il grande ambiente e i 16.261 della Domus: «Una grande serata davanti ai nostri tifosi, alla fine potevamo fare gol. Il campionato è lungo e abbiamo tanto da lavorare, siamo qua per raggiungere l’obiettivo salvezza. Con Nicola ho un bel rapporto».

