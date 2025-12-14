VaiOnline
Dopo gara.
14 dicembre 2025 alle 01:05

Poteva essere la sua serata: «Ce la faremo» 

L’ottimismo del giovane rossoblù: «Questo è il giusto atteggiamento» 

Osservato speciale, il suo nome è rimbalzato prima, durante e dopo il match. Nelle pagine dei giornali, i siti, le dirette tv, i commenti nel cuore della notte. Però Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta e nel notes di diversi agenti delle principali squadra italiane e del resto d’Europa, pensa «soltanto al Cagliari, penso alla mia squadra al 100 per 100, devo aiutare il Cagliari a centrare la salvezza». Lo hanno accolto con un applauso, lunghissimo, dalle tribune. «Grazie dei complimenti, belli gli applausi. Sarebbe stato meglio se avessimo vinto noi, ma abbiamo fatto una grande partita, non posso che essere contento della nostra prova».

Palestra e il futuro: la corsa salvezza: sarà dura? «Siamo consapevoli della nostre qualità, noi siamo giovani e anche il mister è giovane, ma ce la faremo, le idee ci sono, la cosa più importante è l’atteggiamento, è la giusta base di partenza. Poi, con la qualità che abbiamo, faremo sicuramente un buon campionato». La stagione. «Quest’anno sto trovando continuità, gioco in un gruppo eccezionale».

La partita

«Nella seconda parte ho avuto Lookman da marcare, uno dei giocatori più forti del momento, mi sono abbassato contro uno degli attaccanti più in forma del campionato ma mi rendo conto che sto migliorando nella fase difensiva, i compagni mi stanno mettendo nella condizione di esprimermi». Pisacane lo ha fermato nel cambio di poltrona nel corso della conferenza stampa: «Sì, mi ha preso in giro perché dice che gli fanno domande solo su di me». Il Cagliari per ora, poi si vedrà: «Ripeto, sono concentrato al 100 per 100 sul Cagliari, le voci arrivano anche a me ovviamente ma penso solo al Cagliari». Una squadra, quella rossoblù, da applausi. «Abbiamo fatto un’ottima partita, ci è mancato solo il risultato, ma davanti avevamo una squadra forte e organizzata». Il Cagliari soffre ma resta sempre in partita: «Abbiamo anche questa qualità, abbiamo sempre tenuto alta la squadra, questo è importante». Il clima interno. «Molto dispiacere, non siamo entrati in campo per pareggiare ma per vincere, siamo tristi ma c’è anche ottimismo».

