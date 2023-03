«Poteri speciali e competenze, così abbiamo preso il treno Pnrr» 

«La legge sui porti ci attribuisce un’autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria», spiega, «sostanzialmente possiamo operare come un ente pubblico ma con un ordinamento speciale. Questa condizione ci consente di lavorare in maniera diversa rispetto alle altre amministrazioni». Certo, nessun risultato si raggiunge senza le persone: «Abbiamo puntato sulla qualificazione dei dipendenti, con una formazione ad alti livelli». Gli uffici dell’authority si dividono in sei settori, governati dal segretariato generale: l’area amministrativa, il demanio, due aree tecniche, la sezione del lavoro portuale e infine la pianificazione strategica.

«Il mio sogno è portare il bilancio dell’autorità a un miliardo di euro». Traguardo difficile ma non impossibile. «Fino a pochi anni fa i conti di Cagliari e Olbia, messi insieme, arrivavano a circa 140 milioni. Ora complessivamente superiamo i 500», racconta Natale Ditel, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna.

Avvocato, 58 anni, dopo l’esperienza da commissario straordinario del Cacip e la parentesi da amministratore della Cagliari Free Zone, dal 2018 è alla guida di una macchina amministrativa che macina appalti e cattura finanziamenti.

L’assetto

«La legge sui porti ci attribuisce un’autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria», spiega, «sostanzialmente possiamo operare come un ente pubblico ma con un ordinamento speciale. Questa condizione ci consente di lavorare in maniera diversa rispetto alle altre amministrazioni». Certo, nessun risultato si raggiunge senza le persone: «Abbiamo puntato sulla qualificazione dei dipendenti, con una formazione ad alti livelli». Gli uffici dell’authority si dividono in sei settori, governati dal segretariato generale: l’area amministrativa, il demanio, due aree tecniche, la sezione del lavoro portuale e infine la pianificazione strategica.

I tempi

«La preparazione di dirigenti e funzionari è fondamentale. L’anno scorso siamo riusciti ad ottenere la certificazione Iso 9001 per il settore bilancio. Noi paghiamo i fornitori entro 19 giorni. Questo innesca un circuito virtuoso, perché le aziende sanno che riceveranno i soldi senza ritardi. Grazie a questo apparato l’autorità ha potuto attrarre risorse e sono arrivati i grandi finanziamenti del Pnrr. Il risultato non era così scontato e dipende in gran parte dall’impegno e dalla competenza dei dipendenti».

Il metodo

Conta, soprattutto, la strategia. «Per ogni progetto il gruppo di lavoro prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti nelle autorizzazioni e nel controllo delle procedure, poi gli operatori economici e la comunità locale. Il metodo è fondamentale. Tutti sanno che da noi un procedimento amministrativo, salvo rare eccezioni, non durerà più di 30 giorni. Il segreto è rimanere sempre aggiornati».

L’appalto più impegnativo? «Quello del nuovo porto passeggeri e merci di Cagliari: un’opera mastodontica. Ci abbiamo lavorato intensamente per 18 mesi. Abbiamo dovuto mettere insieme più enti e affrontato un piano complesso, con fondi che arrivano prima dall’Europa e poi dal ministero». La prima pietra dello scalo sarà posata, salvo contrattempi, entro la fine dell’anno. E i cantieri non dovranno durare più di 48 mesi.

La scommessa

Ma la sorpresa è il polo per la cantieristica, nel porto canale sulla sponda di Giorgino: «Nessuno avrebbe scommesso che lo avremmo terminato in così breve tempo. Ad aprile i lavori saranno conclusi e cominceremo a definire lo spostamento degli operatori, vecchi e nuovi, nel distretto».

