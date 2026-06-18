Potere alla parola Treccani a Cagliari sceglie il “dialogo” 

Dal 24 al 26 giugno, i Giardini sotto le mura di Cagliari si trasformano in uno spazio aperto di pensiero, parola e incontro. La città sarda ospita la tappa estiva della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, promosso dalla Fondazione Treccani Cultura con il tema del “dialogo”.

Da Socrate a Platone

Quando una parola diventa il centro di un festival, non è mai una scelta casuale. Dialogo, la parola chiave, porta con sé millenni di storia filosofica, letteraria e civile. È la parola di Platone e Socrate, ma anche del giornalismo, della diplomazia, della psicoterapia e della botanica. Sceglierla come filo conduttore di una rassegna culturale significa riconoscere che il confronto autentico tra idee e persone è oggi, forse più che mai, una pratica da coltivare con cura.

Il palcoscenico

La cornice scelta per gli eventi, i Giardini sotto le mura, è essa stessa una dichiarazione di intenti: un luogo pubblico, all’aperto, nel cuore pulsante della città storica. La manifestazione è promossa da Fondazione Treccani Cultura in collaborazione con il Comune di Cagliari e la Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Università di Cagliari, a testimonianza di una rete istituzionale solida che crede nel valore della cultura come bene comune.

Il programma

Tra gli appuntamenti di punta, il confronto tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il direttore generale dell'Istituto dell’Enciclopedia Italiana Massimo Bray sul ruolo della cultura nelle comunità contemporanee. Il botanico Stefano Mancuso offrirà invece la sua affascinante lectio “L'intelligenza delle piante”, una riflessione sulle forme di comunicazione del mondo vegetale che allarga il concetto stesso di dialogo ben oltre i confini della specie umana. La musica avrà un ruolo di primo piano grazie alla cantautrice Joan Thiele, che dialogherà con Cristina Faloci sul rapporto tra canzone, parola e identità. Il teatro porta in scena Giovanni Truppi con “Calvino-Pasolini. La lunga fiaba di sabbia”, uno spettacolo che mette insieme due giganti della letteratura italiana del Novecento, Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini.

Sul versante filosofico, il professor Silvano Petrosino proporrà la lectio “La rivoluzione del dialogo”, mentre Mauro Bonazzi offrirà una lettura del dialogo come pratica filosofica profonda, riconnettendosi alla tradizione socratica e platonica. L'antropologo Marco Aime affronterà invece il dialogo interculturale, tema quanto mai urgente in un mondo attraversato da migrazioni, identità plurali e paure del diverso.

Il programma non trascura le dimensioni sociali del dialogo. Lo scrittore Francesco Abate incontrerà padre Salvatore Morittu per un confronto sui temi dell'ascolto e dell'inclusione sociale. Chiara Alessi esplorerà il rapporto tra design e corpo, mentre Beatrice Cristalli e Anna Maria Lorusso si confronteranno sui cambiamenti della comunicazione nell'era digitale.

All'ambiente è dedicato un momento specifico, con il dialogo tra Elena Buoso e Giorgia De Gioannis, che porteranno la riflessione verso le forme di comunicazione che legano l’umanità al pianeta che abita. E poi il sacro e il profano si intrecciano nel concerto dell'Ensemble Micrologus, formazione specializzata nella musica medievale, capace di far risuonare nei Giardini sotto le mura voci antichissime che ancora oggi ci parlano. Chiude il cerchio il laboratorio di fumetto con Luca Usai, disegnatore di Topolino.

“Attraverso”

In fondo, la parola stessa lo dice da sempre. Dialogo viene dal greco dialogos: non semplicemente "due che parlano”, ma dia (attraverso) e logos (discorso, parola, ragione). È un discorso che attraversa, che si muove come un fiume tra una riva e l'altra, e che ha bisogno di qualcuno che stia dall'altra parte ad aspettare. Non è la somma di più monologhi, non è alternarsi di voci che non si ascoltano. È reciprocità. Ed è esattamente quello che Cagliari prova a costruire, per tre giorni, sotto le mura.

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