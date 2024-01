Potere alla parola Annagaia Marchioro (e Suor Forcades) 

Ironia in scena con “#Pourparler”, uno spettacolo scritto – insieme con Giovanna Donini e Gabriele Scotti – e interpretato da Annagaia Marchioro, in tournée nell'Isola sotto le insegne de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna: la divertente pièce in chiave di stand-up comedy, in cartellone domani alle 21 al Cine/Teatro “Olbia” di Olbia, dopodomani alle 21 al Costantino di Macomer, domenica alle 20.30 al Comunale Akinu Congia di Sanluri e infine lunedì 15 gennaio alle 21 all’Antonio Garau di Oristano propone una riflessione semiseria sul linguaggio tra grammatica e sociologia, arte e politica.

«Mi hanno sempre affascinata le parole, in modo quasi erotico», rivela l'attrice e comica padovana, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione a trasmissioni televisive come “La Tv delle Ragazze”, “Saturday Nigt Live” con Claudio Bisio e “Gli Stati Generali” di Serena Dandini e seguitissima sui social per i racconti di Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi e i consigli di Suor Forcades. «Ci sono parole bellissime come trasverberazione, che significa la trafittura del cuore del putto da parte dell’Altissimo, poco usata, che peccato», racconta Annagaia Marchioro. «E poi ci sono parole controverse come sindaca o architetta...».

“#Pourparler” rappresenta quindi un viaggio alla (ri)scoperta del potere delle parole, che possono cambiare il mondo: tra ricerche etimologiche e uso (e abuso) nel quotidiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA