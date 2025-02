Potere alla lingua dei segni: Luciana Ledda 

Dal suono delle discoteche giovanili fino al lavoro di interprete Lis, la lingua dei segni, dando voce a chi resta in silenzio, come le persone con sordità. Luciana Ledda è interprete su Videolina del “Tg Lis” in onda in mercoledì alle 18.15 e di “Sardegna Verde Lis” il sabato alle 18.30 nonché su Tcs per “Verbum Domini”. La sua è una bella storia, un crocevia di locali, incontri e persone.

Anni ’90

Giovanissima, entra nel mondo della notte grazie al cugino dj, Andrea Loche che la porta con sè. «Ballare era un modo di scoprire il mondo», ricorda ancora con emozione. Si sente protetta, conosce lo staff, chi gestisce e chi lavora. Il passaggio dalla semplice frequentazione al lavoro è breve. È la prima ragazza dietro il bar al K2 ma c’è anche il Charlie di via Dexart, oltre a tanti altri locali storici del divertimento cagliaritano. Passano quindici anni tra serate e locali: «Prima ero al servizio ai tavoli, poi iniziai a incuriosirmi per il lavoro al bar. La notte era un ambiente maschilista in cui farsi valere non era facile» ricorda. «All’inizio mi definivano solo per il mio vestire, ma presto dimostrai le mie capacità». Fino a guadagnarsi la fiducia dei titolari. Al Charlie diventa responsabile del bar, coordinando ordini e team. Ogni serata c’è una lezione: «Ho imparato presto a lavorare, ma anche a gestire problemi tra ascolto e diplomazia».

L’eredità

Il destino si sta muovendo per lei o forse si muove da tempo, dal sangue della nonna: «Era volontaria all’Istituto per sordomuti in viale Sant’Ignazio a Cagliari. Cantava e mi spiegava che i sordi sentivano qualcosa e chi non sentiva metteva le mani sul suo petto per avvertire le vibrazioni». Anche di notte c’è un incontro epifanico: «Incontrai in serata una persona sorda, Sandra Erriu, che utilizzava la lingua dei segni. A quel punto, incuriosita, decisi di partecipare a un corso che aveva organizzato».

Studi

Luciana inizia a così studiare la lingua dei segni con un percorso lungo e impegnativo di corsi privati tra il 2000 e il 2007, culminato in una specializzazione a Roma. «La comunicazione è la mia linfa vitale e con le mani ho imparato a parlare dove le parole non bastano». Nonostante l’impegno notturno le paghi gli studi, a 27 anni lavora per l’ultima stagione al Peyote a Villasimius. Non più il rumore, ma segni. Un mondo nuovo, ancora poco riconosciuto. Arrivano i primi impieghi: «Non esisteva un albo, nonostante avessi lavorato via via per soggetti istituzionali importanti, fino anche al presidente Mattarella». La lingua dei segni facilita la comunicazione con i sordi e promuove l'inclusione e l'accessibilità nella società: «È una lingua a tutti gli effetti: un complesso e affascinante sistema di codifica di segni, espressione facciale e linguaggio corporeo che varia da paese a paese rispecchiandone gli aspetti culturali. L’Italia, fortemente cattolica, usa spesso la configurazione tre che ricorda la triade». Arriva il riconoscimento: «Dal 2021 con l'articolo 34-ter anche l’Italia riconosce la Lis e regolamenta la professione introducendo anche la laurea triennale». Da anni Luciana Ledda ha superato il ruolo della sola interprete, abbracciando tutto il mondo Lis: assistente alla comunicazione e docente Lis, consulente per progetti, formatrice di docenti, progettista di eventi e percorsi accessibili e Referente in Sardegna per l’Istituto dei sordi di Torino, Videolina e Tcs. Non c’è solo «il piacere di una nuova collaborazione» ma un mattoncino in più sul tema dell’inclusività: «Dobbiamo garantire i diritti di tutti, non solo delle maggioranze», sottolinea, convinta che ogni cittadino debba poter fruire di un’informazione inclusiva che si allarga alla più ampia partecipazione alla vita pubblica».

