Potenziato il sistema di videosorveglianza 

Il sistema di videosorveglianza cittadino è stato potenziato. La polizia locale, nei giorni scorsi, ha avviato un upgrade volto a incrementare la sicurezza urbana e a garantire un efficace controllo del territorio. Il progetto prevede l'installazione di 14 nuove telecamere di lettura targhe nei siti già esistenti, che si affiancheranno alle 110 già attive e collegate alla centrale operativa del Comando di polizia. «L'integrazione delle telecamere di lettura targhe è un importante passo avanti per la sicurezza della città, poiché consentirà di monitorare in modo più efficace il traffico veicolare, facilitando l’identificazione di veicoli sospetti od oggetto di furto e il supporto in tempo reale agli interventi delle forze dell’ordine e della polizia locale - dice il comandante Massimiliano Zurru -. Questa tecnologia sarà un valido ausilio anche nella prevenzione e nel contrasto a comportamenti illeciti, contribuendo così a rafforzare il senso di sicurezza e di protezione dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di garantire un ambiente sicuro, in cui la presenza delle telecamere agisca sia come deterrente sia come supporto concreto alle attività di controllo e di intervento sul territorio». (f. le.)

