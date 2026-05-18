Potenziato il servizio di emergenza del 118  

Un servizio di emergenza 118, gestito dall’associazione Volontari soccorso di Giba, garantirà la copertura 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana con una novità: negli equipaggi anche infermieri specializzati a bordo dell’ambulanza di base. Un prezioso servizio, per Giba e l’intero Sulcis, fondamentale proprio perché viene messo a disposizione in un periodo particolarmente delicato per il sistema sanitario territoriale.

Ieri la presentazione ufficiale, con il simbolico taglio del nastro, nella sede dell’associazione Volontari Soccorso Giba, in Via Principe di Piemonte. Erano presenti il direttore generale di Areus Angelo Maria Serusi, il sindaco di Giba Andrea Pisanu, il vicepresidente della Provincia Gianluigi Loru, il direttore generale della Asl Sulcis Paolo Cannas, il presidente dell’associazione volontari Soccorso Giba Roberto Orrù e il dirigente del Servizio professioni sanitarie e tecniche di Areus Giulio Oppes. Il direttore generale Angelo Maria Serusi ha voluto spiegare che «Il nuovo servizio, grazie alla presenza di un infermiere, in costante raccordo con la Centrale operativa 118 e mediante l’utilizzo di protocolli avanzati, contribuirà a rendere maggiormente operativo e qualificato il sistema 118 su questo territorio», e ha voluto evidenziare che si tratta di un passo a cui ne seguiranno presto altri: «Il nostro programma continua. – ha detto – Intendiamo potenziare capillarmente su tutto il territorio la presenza delle ambulanze infermieristiche. Dopo questa, prevediamo l’attivazione di altre 4 postazioni entro giugno e portare a 11 le India, la metà di quelle previste e che auspichiamo possa giungere all’obiettivo appena terminerà il reclutamento del personale infermieristico». Il sindaco Andrea Pisanu ha espreso grande soddisfazione: «Siamo pronti a collaborare con Areus e con i volontari di Giba – ha detto – perché questo progetto possa offrire stabilmente un servizio sanitario di emergenza di primissimo livello non solo per cittadini di Giba e Villarios ma anche per tutto il territorio». Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente e fondatore dell’associazione Roberto Orrù, da decenni in prima linea con i volontari: «Per noi – ha detto - l’ampliamento del servizio rappresenta il risultato di un lungo percorso di crescita portato avanti dall’associazione nel corso dei suoi oltre trent’anni di attività. “Volontari Soccorso Giba” ha investito costantemente nel miglioramento delle infrastrutture, dei mezzi e della formazione del personale. Le ambulanze in dotazione sono equipaggiate con strumentazioni moderne e all’avanguardia, continuamente aggiornate per garantire interventi sempre più efficienti e sicuri. Grande attenzione è stata dedicata inoltre alla formazione del personale e dei volontari, impegnati costantemente in attività di aggiornamento professionale e preparazione tecnica».

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