Potenziato il servizio Ascot dopo il pensionamento del medico 

A Bitti, dopo il pensionamento del medico di base, l’Asl potenzia il servizio Ascot, già attivo nel poliambulatorio del paese.
In particolare, verrà attivata una nuova giornata di ricevimento il giovedì, dalle 8 alle 14. Il turno sarà garantito dal medico Bachisio Saverio Orunesu, già medico Ascot nella sede di Bitti, che continuerà ad assicurare i turni settimanali disponibili: il lunedì dalle 8.30 alle 18.30, il martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 14 e, infine, il giovedì dalle 8 alle 14. Il potenziamento del servizio Ascot arriva dopo l’Sos lanciato dal Comune perché altri 1600 residenti sono rimasti senza medico di base dopo il pensionamento di Itria Ena.
