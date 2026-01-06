VaiOnline
Bitti.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Potenziato il servizio Ascot dopo il pensionamento del medico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Bitti, dopo il pensionamento del medico di base, l’Asl potenzia il servizio Ascot, già attivo nel poliambulatorio del paese.

In particolare, verrà attivata una nuova giornata di ricevimento il giovedì, dalle 8 alle 14. Il turno sarà garantito dal medico Bachisio Saverio Orunesu, già medico Ascot nella sede di Bitti, che continuerà ad assicurare i turni settimanali disponibili: il lunedì dalle 8.30 alle 18.30, il martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 14 e, infine, il giovedì dalle 8 alle 14. Il potenziamento del servizio Ascot arriva dopo l’Sos lanciato dal Comune perché altri 1600 residenti sono rimasti senza medico di base dopo il pensionamento di Itria Ena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  