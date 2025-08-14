Potenziati i controlli sulle strade 

Polizia e carabinieri potenziano i controlli in occasione del Ferragosto. In particolare, saranno impegnati i carabinieri dei Nuclei radiomobili, delle stazioni e delle aliquote operative delle 9 compagnie che fanno capo al comando provinciale.

L’attenzione sarà concentrata sulle località costiere della Baronia, della Planargia e dell’Ogliastra, ma non verranno trascurati il capoluogo ed il controllo del territorio degli altri principali centri abitati e delle zone interne. Verranno pattugliate le principali strade percorse dai vacanzieri per raggiungere le località costiere. Previste attività di controllo dei locali delle zone a maggiore vocazione turistica, allo scopo di garantire anche la regolarità dell’esercizio e l’osservanza delle norme igienico sanitarie dei servizi di ristorazione e di tutti i luoghi di aggregazione. Predisposti controlli sui centri abitati e servizi anti droga. Pattuglie a piedi, militari a bordo di autoradio e moto, anche in abiti civili, sorveglieranno le zone centrali e periferiche dei vari Comuni, oltre che le località di villeggiatura, in collegamento con le centrali operative. L’Arma raccomanda ai vacanzieri cautela sui social evitando di condividere troppe informazioni sensibili riferite agli spostamenti come data di partenza e rientro.

