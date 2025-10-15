VaiOnline
Prato Sardo.
16 ottobre 2025 alle 00:11

Potenziati i controlli dopo il colpo ai Monopoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l’assalto al deposito dei Monopoli di Stato avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nella zona industriale di Prato Sardo, la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro ha presieduto ieri un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’incontro si è svolto in Prefettura ed è stato incentrato sulle misure da adottare per rispondere all’episodio e prevenire nuove azioni criminali nel territorio.

Le indagini, affidate alla Squadra mobile della Questura, proseguono senza sosta per individuare i responsabili dell’assalto, avvenuto con modalità paramilitari e che ha destato allarme non solo tra gli operatori economici della zona, ma in tutta la città. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno da un commando ben organizzato.

Nel corso del comitato, è stato annunciato un rafforzamento dei controlli nell’area industriale, come richiesto dagli imprenditori di Prato Sardo, che da tempo segnalano la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio. Verranno intensificati i pattugliamenti, sia diurni che notturni, e saranno potenziate le attività di prevenzione e sorveglianza, anche attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici.

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

