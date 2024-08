«Potenziare l’offerta dei bus notturni» 

Da inizio anno sono 63 i morti in Sardegna per incidente stradale, un dato vicino a quello delle vittime che si verificarono in un anno intero nel 2019, pari a 71. Molti degli incidenti si sono verificati di notte. Alcool, stupefacenti o stanchezza le cause principali.

È l’allarme lanciato dall’associazione Utenti del Trasporto Pubblico Sardegna, secondo cui un modo per attenuare il problema, almeno nel cagliaritano, sarebbe quello di rinforzare l’offerta delle linee notturne del trasporto pubblico locale.

Ad oggi sono quattro le linee del Ctm che viaggiano fino alle 4.30 ogni sabato sera tra Cagliari e hinterland: 1N, 9N, esterna rossa e litoranea. Quest’ultima è un collegamento da e per il Poetto, dove si concentra maggiormente la movida estiva. Erano state attivate in via sperimentale a febbraio, e sono state di recente prolungate fino al 30 settembre.

Servizio da rafforzare

Nonostante rappresenti un potenziamento rispetto all’offerta delle estati precedenti, che prevedeva una sola linea finanziata dal Comune (da quest’anno i bus notturni sono stati inseriti direttamente nel contratto di servizio della Regione), la proposta è ritenuta ancora insufficiente, in quanto attiva solo un giorno a settimana. Il venerdì sera la movida è praticamente uguale a quella del sabato, con tanti giovani che per tornare a casa accettano passaggi da persone non in condizioni di mettersi alla guida.

Secondo Michele Vacca, referente di Utp, l’offerta andrebbe allargata a tutti i giorni della settimana, non solo in estate ma anche in inverno. «La circolare esterna rossa aveva avuto un enorme successo già nei mesi invernali, con centinaia di passeggeri per ogni singola corsa», spiega.

«Senza un progetto completo le persone rischiano la vita, tanti non sanno come tornare a casa e non si trovano taxi perché in mancanza di autobus tutti si riversano sugli unici disponibili».

A settembre, intanto, Ctm fornirà alla Regione i dati del servizio notturno sperimentale, da cui verranno tratte le valutazioni del caso. «Secondo uno studio fatto quando si insediò la giunta Truzzu, il servizio notturno per tutto l’anno costerebbe un milione di euro», continua Vacca. Meno, quindi, di quanto costa alla società un singolo decesso per incidente stradale, stimato in 1,8 milioni di euro dai dati del rapporto Aci-Istat del 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA