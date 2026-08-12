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Lanusei.
13 agosto 2026 alle 00:24

«Potenziare il territorio per sostenere l’ospedale» 

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Mai fidarsi della formula “è un problema temporaneo”. Sono passati quattro anni dalla chiusura del reparto di pediatria e ostetricia dell’ospedale di Lanusei. Aurelia Orecchioni, a capo della segreteria territoriale della Uil Fp, non si stancata di ribadire l’amarezza. «Restiamo delusi della situazione della nostra unità operativa che continua da ben 4 anni a essere chiusa perché non si trovano pediatri e ginecologi ma non solo. Non si riescono a chiamare 10 infermieri per completare l'organico. Forse non è ancora nel chiaro che le mamme ogliastrine vogliono partorire nel nostro territorio». Nel complesso l’analisi da parte dei sindacati svela le lacune da colmare di un sistema ammalato.

«Restano inoltre delle gravi incompiute e ci riferiamo al potenziamento del territorio, vanno potenziate le cure domiciliari, quelle cure palliative che da un anno vanno avanti con un medico e un infermiere e chiediamo da diverso tempo l'apertura dell'hospice. Se non si potenzia il distretto con infermieri di famiglia e di comunità l'ospedale sarà sempre in sofferenza. La nostra azienda deve avere l'autorizzazione e attivare il famoso piano straordinario delle assunzioni tanto pubblicizzato dall'assessore alla sanità».

La Uil chiede da tempo lo scorrimento delle graduatorie di Oss, infermieri e amministrativi per dare una scossa positiva a tutto il territorio.

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