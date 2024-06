«Potenziare il servizio Amico bus» 

Più minibus per migliorare ulteriormente il servizio e ridurre alcuni disagi. È l’appello, rivolto alla presidente della Regione Alessandra Todde, di alcune persone con disabilità che ogni giorno usufruiscono del servizio Amico bus per raggiungere il posto di lavoro o le strutture sanitarie. «Ci sono delle carenze che provocano disagi eincertezze sull’offerta del servizio del Ctm Cagliari, conla collaborazione della Regione e del comune di Cagliari», è la denuncia di una delle utenti.

«Il servizio, come evidenziato nel sito del Ctm è garantitocompatibilmente con le esigenze di pianificazione e le risorse disponibili giornalmente, ma», viene evidenziato, «il malcontento nasce proprio dalla mancata garanzia delservizio di offrire, con certezza, i posti necessari per il trasporto o per spostamenti non già prefissati». Per le persone con disabilità o difficoltà motorie l’Amico bus «rappresenta uno strumento di indipendenza», e per questo «chiediamo che i disservizi possano essere superati con un potenziamento dei minibus sul territorio e con un servizio di prenotazione ampliato nelle fasce orarie per fronteggiare esigenze improvvise e impellenti».

Gli utenti ringraziano tutto il personale, ribadendo che l’appello alla Regione serve a migliorare un servizio «necessario e importante che rendedignità e autonomia a persone già in difficoltà».

