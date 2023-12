«Potenziare il Corpo forestale» 

«Potenziare e rafforzare la presenza del Corpo forestale della Sardegna sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente della nostra Isola». È il messaggio, forte e preciso, emerso nell’assemblea del sindacato autonomo forestali Sardegna (Safor Cisl) che si è svolta a Cagliari. Al centro dell’incontro tematiche importanti come la legge di riforma del Corpo, il contratto, le criticità e le proposte per migliorare l’attività dei forestali.

«L’assemblea», ha sottolineato il segretario generale, Ignazio Masala, «è stata l’occasione per un confronto generale sulle attività svolte nel 2023 e per tracciare un bilancio». Presenti anche il capo di gabinetto della presidenza della Regione, Quirico Sanna: ha confermato l’impegno della giunta per portare a compimento la riforma del Corpo forestale. Sono stati ricordati anche le novità recenti con assunzioni e stanziamenti per adeguare le strutture logistiche. Il presidente della prima commissione, Andrea Piras, ha invece ribadito l’impegno nell’azione istituzionale per arrivare all’equiparazione giuridico normativa del Corpo con le forze di polizia nazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA