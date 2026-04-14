No est a si ndi scirai chitzi ma a ndi intzertai s'ora. Potenza di una vittoria, quella vittoria. Perché come recita un vecchio detto assai caro ai sardi, a volte non è importante svegliarsi presto ma svegliarsi all’ora giusta . Se il Cagliari avesse vinto a Pisa (viste tutte le scorie che si è portata dietro quella sconfitta) e magari pareggiato con la Cremonese (conquistando paradossalmente un punto in più tra le due partite) non si sarebbe messo al riparo dalle intemperie con ha fatto, invece, battendo i grigiorossi nello scontro diretto che può valere un’intera stagione.

La quota

Un gol, un solo gol, quello segnato di testa da Esposito, in un colpo solo ha spazzato via i fantasmi e stravolto la situazione che sembrava poter precipitare dopo le ultime otto partite thrilling nelle quali i rossoblù avevano conquistato solo i due pareggi. E nemmeno il successo della Fiorentina l’altro ieri, sommato a quelli di Lazio, Torino e Genoa, oltre al pari del Parma col Napoli, hanno cambiato gli scenari a sei giornate dalla fine del campionato. Difficilmente la quota salvezza supererà il trentasei punti, in questo caso a Caprile e compagni gliene basterebbero tre considerato anche che, oltre al +6 in classifica, è in vantaggio di una rete nei confronti della squadra di Giampaolo in caso di arrivo a pari merito (non lo è, invece, con quella di Di Francesco).

Il calendario

Potenza di una vittoria, certo, ma anche di un campionato passionale e ricco di soddisfazioni, sopra le aspettative sotto certi versi, almeno sino a fine gennaio, quando il calo - mentale e fisico - sembrava addirittura poter compromettere quanto di straordinario fatto nei primi sei mesi. Il Cagliari ha a questo punto sei match point e ogni gara può essere quella giusta per chiudere il conto, magari quella che non ti aspetti. Magari proprio la prossima a San Siro contro l’Inter. Ha dalla sua parte il calendario, dopo la capolista dopodomani, sfiderà l’Atalanta e il Bologna, affronterà poi Torino e Udinese in casa in rapida successione, e lì la formazione di Pisacane potrebbe addirittura superarli, i 36 punti, spazzando via definitivamente le nubi prima della passerella finale a Milano col Milan di Allegri.

Lotta a due

Dando Pisa e Verona per spacciati (distanti comunque quindici punti dal Cagliari), sembra ormai diventata una lotta a due per il quartultimo posto, tra Cremonese e Lecce, con i rossoblù che dovranno amministrare il vantaggio che hanno ricostruito nell’ultimo weekend per lasciarsene alle spalle almeno una. Sulla carta, i pugliesi sembrano avere un percorso più agevole dal momento che affronteranno sia il Verona che il Pisa, oltre alla Fiorentina in casa già alla prossima, la Juventus, il Sassuolo e il Genoa in chiusura sempre allo Stadio Via del Mare. Viene complicato, tuttavia, immaginarli vincerne quattro su sei considerato che, sinora, ne hanno vinte sette su trentadue. Lo stesso discorso vale per la Cremonese che avrà anch’essa il Pisa sulla sua strada, ma pure Torino, Napoli, Lazio, Udinese e Como.

Le incognite

Per quanto il valore di un avversario in un finale di campionato sia relativo. La differenza, il più delle volte, la fanno gli stimoli, gli obiettivi, per chi ne avrà ancora uno da inseguire. Anche la spensieratezza, tuttavia, può rivelarsi un fattore, nel bene e nel male. Il successo dell’Udinese al Meazza col Milan nell’ultimo turno è un segnale. Lo sono, a dir il vero, anche le prove d’orgoglio proprio di Verona e Pisa, sfortunati, ma sul pezzo nonostante siano ormai a un passo dal baratro. Può succedere tutto e il contrario di tutto nelle ultime sei giornate. Ma dopo Cagliari-Cremonese tutto è cambiato. In classifica sicuramente, magari anche nella testa dei giocatori rossoblù che, dopo un clamoroso black out durato otto-partite-otto, si sono svegliati. All’ora giusta.

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