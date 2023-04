Potenza di un pari nella giornata dei pari 

«Se non puoi vincere, l’importante è non perdere». La regola (di consolazione) di Ranieri paga sempre, insomma, e la classifica - a posteriori - addolcisce il terzo pareggio consecutivo, che poi è anche il decimo risultato utile in sequenza. A conferma di quanto il Cagliari abbia trovato ormai una sua quadratura, nonostante gli imprevisti (ultimo il forfait di Mancosu dopo mezz’ora) e il peso degli impegni (il calendario sta mettendo davvero a dura prova i rossoblù). Un punto d’oro o un’occasione persa, resta chiaramente il dilemma. Restano anche la soddisfazione, però, di aver tenuto testa alla prima della classe e la consapevolezza nei propri mezzi. Il Cagliari ha rischiato di perdere nel finale, ma ha avuto più di un’occasione per vincere dimostrando di avere assimilato in tutto e per tutto la mentalità di un torneo tosto e imprevedibile.

Nella giornata dei pareggi (ha vinto solo il Genoa), lo 0-0 contro la capolista pesa più di quanto poteva sembrare al triplice fischio. Il Cagliari non si scrolla dal sesto posto, ma - paradossalmente - guadagna un altro punticino sul Südtirol, ora è a -4 quindi dal quarto gradino che consente di accedere ai playoff senza passare per i preliminari. E il prossimo weekend sarà campale: mentre i rossoblù saranno impegnati a Parma (stessi 48 punti), la squadra di Bisoli (riferimento costante in questo rush finale e in caduta libera dopo un inizio di 2023 da record) è attesa a Frosinone, contemporaneamente il Pisa ospiterà il Bari. Tre scontri diretti che potrebbero stravolgere la griglia a quattro gare poi dalla fine della “regular season”.

Nella giornata dei pareggi (ha vinto solo il Genoa), lo 0-0 contro la capolista pesa più di quanto poteva sembrare al triplice fischio. Il Cagliari non si scrolla dal sesto posto, ma - paradossalmente - guadagna un altro punticino sul Südtirol, ora è a -4 quindi dal quarto gradino che consente di accedere ai playoff senza passare per i preliminari. E il prossimo weekend sarà campale: mentre i rossoblù saranno impegnati a Parma (stessi 48 punti), la squadra di Bisoli (riferimento costante in questo rush finale e in caduta libera dopo un inizio di 2023 da record) è attesa a Frosinone, contemporaneamente il Pisa ospiterà il Bari. Tre scontri diretti che potrebbero stravolgere la griglia a quattro gare poi dalla fine della “regular season”.

Il dilemma

La sfida del Tardini

Stilare oggi tabelle di marcia è superfluo, la squadra ha già ben chiaro il percorso e le insidie. Il Cagliari dovrà cercare di ottenere il massimo nelle ultime cinque partite, di cui tre lontano dall’Isola (contro Parma, Perugia e Cosenza) e due alla Domus (con Ternana e Palermo) dove non perde dal 27 ottobre e quindi fondamentali. La sfida di sabato al Tardini (fischio d’inizio alle 14) sa già di spareggio playoff, toglie il fiato e il sonno ma può catapultare i rossoblù a ridosso del treno di testa. È poi l’ultimo scontro diretto vista la piega che sta prendendo la stagione di Ternana e Palermo. Intreccio pericoloso con la lotta per la salvezza il 5 maggio a Perugia, bisognerà poi capire se il 19 il Cosenza sarà già salvo matematicamente.

L’importanza di Mancosu

Un passo alla volta, insomma. E già il prossimo basta per capire quale scenario riserverà il campionato al Cagliari nei prossimi due mesi. Intanto la squadra di Ranieri dovrà ritrovare la via della rete, persa dopo aver strapazzato di gol Ascoli e Reggina. La mossa Falco non ha pagato e l’inserimento in corsa di Prelec non ha dato gli stessi effetti senza Mancosu (il vero nodo da sciogliere più che il valore dei prossimi avversari). Un fastidio ai flessori della coscia sinistra che tiene inevitabilmente tutti con il fiato sospeso considerata l’importanza tattica e tecnica del trequartista sardo, l’unico in grado di tirar fuori soluzioni dal cilindro anche nelle situazioni più disagiate. Una settimana completa in più con i compagni non potrà poi che far bene a Pavoletti, e di conseguenza al Cagliari. Anche perché se non segna Lapadula (agganciato da Cheddira in testa alla classifica dei marcatori) non segna nessuno. L’altra faccia della medaglia è quella di un Dossena sontuoso, e in generale di un reparto difensivo inossidabile, portiere compreso. Sul più bello il Cagliari c’è. Ora, però, deve ricominciare a vincere.

