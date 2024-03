Potature, polemiche in Consiglio 

Ancora polemiche, a Serramanna, per la potatura degli alberi decisa dall’amministrazione comunale e affidata agli esperti di una ditta specializzata. La potatura viene definita dal consigliere di minoranza Carlo Pahler, «una capitozzatura vietata dalla legge», divide il Consiglio comunale.

Da una parte il sindaco Gabriele Littera che difende l’operazione, dall’altra i capigruppo di minoranza Gigi Piano (Più Serramanna) e Carlo Pahler (Serramanna Futura) che bocciano la scelta dell’esecutivo. In mezzo Ferdinando Medda, pittore e docente di arte in pensione, che sulla potatura degli alberi in piazza Caduti sul lavoro e della rotonda di Sant’Ignazio dice: «Forse il Comune vuole fare cassa con la legna degli alberi: stanno distruggendo tutto».

Il Comune

«La tipologia arborea sulla quale siamo intervenuti va trattata in questo modo periodicamente. In poche settimane gli alberi avranno di nuovo un bell’aspetto ma soprattutto abbiamo ripristinato le condizioni di sicurezza in tutta la piazza: ad ogni allerta vento eravamo costretti a chiuderla e passare i giorni successivi a recuperare rami spezzati», spiega il sindaco Gabriele Littera chiamato a giustificare ancora una volta l’intervento di potatura degli alberi. Era già successo ad agosto del 2023 per il taglio degli oleandri lungo il viale Cimitero: anche allora il paese si era diviso sul taglio definito «troppo radicale». Dopo la potatura le piante – che erano state praticamente rase al suolo – erano ricresciute.

Le critiche

«Più che potatura direi capitozzatura, pratica in Italia vietata per legge in quanto considerata dannosa per gli alberi e per l’ambiente poiché crea stress alla pianta e la indebolisce rendendola più vulnerabile a malattie e parassiti», commenta il consigliere Carlo Pahler, che ha inviato una segnalazione (con richiesta di verifica) al ministero dell’Ambiente «su quanto sta portando avanti al municipalità del Comune di Serramanna, con una serie continua di interventi drastici di capitozzatura che indeboliscono le piante e generano situazioni di instabilità e costi di gestione elevati». Sul caso interviene anche Gigi Piano: «Si tratta di un intervento che suscita molte domande, auspichiamo che la scelta sia stata fatta sulla scorta del parere di esperti del settore e che la scelta fatta sia la migliore, considerando l’intervento necessario per mettere in sicurezza e far rinvigorire le piante e preservare il patrimonio verde. Mi chiedo come sia stato possibile non intervenire per tempo per salvare le palme di piazza Gramsci, visto l’alto valore storico monumentale legato ad un fabbricato e una delle piazze storiche del paese».

