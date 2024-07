Potature e disinfestazioni in paese e al mare 

Al via la cura del verde a Maracalagonis e nelle borgate a mare: il progetto dell’amministrazione comunale va avanti da diversi giorni. Proseguono anche i diserbi e le potature ugualmente nel centro abitato e nella zona di Geremas 2. In corso anche gli interventi di disinfestazione dalle blatte. Indispensabile sotto il profilo sanitario far sparire questa fastidiosi e pericolosi insetti: la disinfestazione ha già interessato i pozzetti fognari di diverse strade del centro abitato. Nel frattempo la Città metropolitana si preoccupata dello sfalcio delle erbacce lungo la Provinciale 15 sino al confine di Sinnai.

Una iniziativa all’interno di un progetto programmato proprio con l’arrivo della stagione estiva e quindi del caldo. Proprio in questo contesto, per quanto concerne le zone di periferie e le campagne del territorio comunale, litorale compreso, la sindaca Francesca Fadda ha anche firmato una ordinanza che impone ai privati tutta una serie di adempimenti per scongiurare gli incendi estivi.

A mare si è invece già provveduto a sistemare le passerelle sulle spiagge per chi ha difficoltà di movimento e che è costretto quindi a raggiungere il bagnasciuga in carrozzella. Un servizio realizzato con la collaborazione dell’associazione “Sardegna accessibile”. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA