Potature drastiche, monta la polemica 

«Gli alberi danno ossigeno, ci rinfrescano le estati e, laddove è possibile, andrebbero lasciati come la natura li ha creati. Sulla sicurezza non si discute, ma sto vedendo troppe piante massacrate». Il naturalista Roberto Barbieri si unisce al coro di cittadini in allarme per le massicce potature in corso in questi giorni. Moltissimi alberi sono stati privati di quasi tutti i rami. Le fitolacche, i bellissimi alberi sempreverdi del lungomare, sono scheletri senza fronde. Qualcuno è stato tagliato perché malato. «Purtroppo sono piante che non avrebbero dovuto trovarsi lì, perché non resistono al vento», spiega Barbieri: «La follia però è che quando muoiono, vengono sostituite con la medesima specie».

Dagli uffici comunali spiegano che non si tratta di capitozzature drastiche, semmai di potature “a tutta cima con taglio di ritorno”, tecniche che si sono sempre eseguite senza alcun danno, assicurano, anche perché c’è un problema sicurezza a cui far fronte. «Dipende dal contesto – sottolinea il sindaco Cacciotto – se i rami invadono balconi e terrazzi, per esempio, occorre intervenire». Il primo cittadino rassicura: le tre squadre che stanno operando sul verde urbano sono seguite dagli uffici comunali. Si stanno investendo 500mila euro per le potature e in programma c’è la redazione del Piano del verde, in collaborazione con l’Università. (c.fi.)

