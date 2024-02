Potature drastiche in piazza Dessì: infuria la polemica 

Mano pesante sulle motoseghe: coro di polemiche sui tagli alle alberature di piazza Dessì, e in altre zone di Villacidro, affidati dall'Ufficio tecnico comunale a una ditta specializzata. L’ex sindaca Marta Cabriolu ha condiviso sui social un post con la foto dei drastici tagli: «Lo scempio che è stato fatto sul verde urbano in diverse zone del paese, spacciato dall'amministrazione come “necessario intervento di manutenzione straordinaria”, in effetti è pessimo e inguardabile... in modo straordinario». Un intervento che ha dato il la a una ridda di reazioni di condanna: chi evidenzia che una potatura così radicale impedisce al verde urbano di assolvere alla funzione di ombreggiatura e chi si sofferma sull'antiestetico spettacolo rappresentato dai moncherini superstiti.

Dal coro si discosta qualche voce isolata: chi invita a confidare nelle facoltà rigenerative delle piante che presto torneranno a ombreggiare le panchine sottostanti e chi parla di piante malate, ricordando quando nel giugno 2021 un grande albero si schiantò di colpo, rovinando sull’ingresso posteriore delle distillerie Murgia.

Subissato di segnalazioni di protesta il sindaco Federico Sollai, la cui amministrazione ha stanziato i fondi per la manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico, ormai da tempo trascurato, in particolare nelle aree a maggiore traffico di persone e auto, dove maggiori sono i pericoli. «Ho chiesto all'Ufficio tecnico – ha commentato Sollai – una relazione dettagliata sull’attività di potatura effettuata e sulle motivazioni che hanno portato alla scelta di questo tipo di tagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA