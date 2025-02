Potature drastiche? Alberi non controllati 

La drastica potatura degli alberi a Lanusei ha lasciato perplessi i cittadini. Una decisione resa necessaria dalle cattive condizioni di salute di un patrimonio non curato. Un piano del verde urbano avrebbe consentito di intervenire in tempo ed interventi di emergenza.

Enzo Ibba, agronomo con oltre 35 anni di attività e vice presidente dell’Ordine, spiega come l’approccio scientifico dovrebbe essere alla base della gestione del verde pubblico. «Ci deve essere una corretta pianificazione con il piano del verde urbano, previsto dal 2013. I comuni dovrebbero dotarsi di questo strumento che consente di strutturare un censimento del verde, un inventario vero e proprio del verde della cittadina, in cui si annotano per ogni elemento arboreo tutte le informazioni sulle caratteristiche botaniche, le condizioni fitosanitarie e strutturali, svolgendo un’analisi quantitativa e qualitativa. A ragion veduta si può pensare di intervenire, ma programmando per tempo».

Uno strumento che consente un controllo costante su ogni singolo albero, così da intervenire senza indugi. «Sono necessari interventi progressivi per consentire all’albero di perpetuare nel tempo. Interventi sporadici portano a interventi più drastici. In questo modo, si valorizza, si pianifica e si spende in maniera oculata, con un minor impatto». (p. cam.)

