Potatura per i 150 ulivi secolari  

Procedono le opere di manutenzione del verde pubblico, predisposte dal Comune di Uta, per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra gli interventi, anche la potatura dei 150 ulivi secolari del parco S’Olivariu. Qui, nei mesi scorsi, alcune zone erano state transennate dopo la caduta di qualche ramo.

Nella via Stazione, altra zona critica, procede lo sfoltimento dei lecci del viale: i rami erano talmente estesi da ostacolare il passaggio degli autobus. Gli altri lavori, perlopiù interventi di taglio e cura del tappetto erboso, si svolgeranno in piazza Giovanni Paolo II, e nelle vie Caravaggio, Sulis e Sant’Ambrogio. L'intervento straordinario nel parco comunale è costato 25mila euro, e altri 30mila per le rimanenti manutenzioni.

«Ora si potrà rivivere in sicurezza il parco S’Olivariu – dice Graziano Meloni, assessore all’Ambiente – Ci rende felici l’apprezzamento mostrato dalla comunità, affronteremo tempestivamente ogni situazione critica, senza trascurare nessuna area». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA