Viale Merello.
22 ottobre 2025 alle 00:32

Potatura infinita, tutti in coda sotto gli alberi 

Riaperta lo scorso 25 luglio dopo dieci giorni di stop, a fine agosto viale Merello era nuovamente un imbuto. Sembrava l’ultima, invece da ieri lo è ancora una volta. Gli operai del servizio del Verde pubblico, infatti, sono di nuovo al lavoro per la potatura degli alberi. «Per viale Merello stiamo andando avanti con le potature “di necessità”, che sono quelle messe in atto quando lo stato delle alberature non consente di indugiare oltre -a causa dei pericoli derivanti dalla presenza di rami secchi che possono cadere e generare danni, -e nei casi di interferenze dei rami con i fabbricati prospicienti le alberature, laddove viene violata la proprietà privata messa anche in pericolo dal fatto che i rami interferenti possono essere veicolo di diffusione di topi», spiega l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi. E poi aggiunge: «Apparentemente l'intervento può sembrare lento ma in realtà lo stiamo facendo con tempi più lunghi perché - al fine di evitare l'interruzione del traffico veicolare - stiamo procedendo chiudendo a senso alterno soltanto una carreggiata. Sarebbe stato impossibile chiudere totalmente il viale in un periodo lavorativo come questo e di apertura delle scuole e dell'università. Quindi chiediamo di avere pazienza per questo piccolo disagio a fronte di un intervento che era assolutamente necessario per la sicurezza». ( ma. mad. )

