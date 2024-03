Potatura dell’olivo, lezione  con gli esperti di Laore 

L’agenzia Laore Sardegna in collaborazione con il Comune di Oniferi e la Pro Loco organizza una giornata sulla potatura dell'olivo per il 15 marzo. L’incontro è alle ore 9 a “Sas piantinasa”, a pochi passi dal municipio. Appassionati, principianti, curiosi, agricoltori assisteranno e parteciperanno a lezioni teorico-pratiche a cura del personale di Laore per imparare a svolgere al meglio una potatura dell’olivo. Il Comune, la Pro Loco e Laore proseguono nella loro collaborazione per valorizzare il territorio e avvicinare più persone al mondo agricolo e rurale. Per maggiori informazioni contattare Giampiero Saba al numero 3347096418 o Michele Urrai al 3478806241. (g. pit.)

