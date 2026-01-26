Potatura del verde, modifiche alla viabilità 

Nuove modifiche alla viabilità e interventi sulle strade di San Sperate nei prossimi giorni. Sono cominciate lunedì, e andranno avanti fino al termine dei lavori, le operazioni di pulizia del verde. Operai in diverse vie del centro abitato, dove sarà attivo il divieto di sosta su entrambi i lati, dalle 6 alle 14. Si parla di interventi di potatura, taglio e messa in sicurezza degli alberi, affidati alla ditta incaricata dal Comune. I lavori partiranno da via Rio Concias, lato via Sardegna, e proseguiranno progressivamente in altre zone. Il divieto sarà segnalato con cartelli sistemati almeno 48 ore prima.

Sempre sul fronte degli interventi legati alla manutenzione del verde, il Comune ha disposto il posizionamento di un cassone nell’area del cantiere comunale di via Is Spinargius, nell’ex Apoac. Il contenitore servirà per il deposito temporaneo dei residui di sfalci e potature prodotti dagli interventi di pulizia stradale e resterà operativo dal 21 gennaio al 31 marzo. Via anche al divieto di sosta in via Carbonia, limitato al tratto interessato da lavori edili. In questo caso il provvedimento resterà in vigore fino al 24 febbraio per consentire il posizionamento di un ponteggio e garantire la sicurezza della circolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA