Potatura dei ficus, stop al traffico  

Per cinque giorni il traffico subirà modifiche: incombe la potatura dei due grandi alberi in piazza Roma, con mezzi adeguati che naturalmente avranno bisogno di spazio. La modifica al traffico è, poi, indispensabile per evitare situazioni di pericolo. Ma, garantisce l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, «cercheremo di creare il meno possibile disagi alla città».

Traffico e novità

Da domani a venerdì 8 la circolazione subirà alcune novità, come stabilisce un’ordinanza del comandante della Polizia locale, Gianni Uras. Nel tratto fra le vie Contini e Tharros e Figoli-Mazzini saranno vietate la circolazione, la sosta e la fermata. Il traffico in arrivo da via Figoli sarà deviato in via Mazzini e quello da via Contini in via Tharros. Stessi divieti nel tratto fra vico Tirso e piazza Roma: in questa zona il servizio dei parcheggi a pagamento sarà sospeso. Sarà obbligatorio, quindi, svoltare a sinistra in vico Tirso.

L’intervento

«La potatura dei grandi ficus in piazza Roma era indispensabile perché da tempo non veniva effettuata - spiega Zedda – I giorni stabiliti per la modifica al traffico potrebbero anche ridursi, se non strettamente necessario, tutto dipende dalla durata dell’intervento». Che, naturalmente, emergerà in corso d’opera.

L’intervento che partirà lunedì in piazza Roma fa seguito a quello recentemente effettuato in piazza Manno, dove sono stati potati cinque alberi: per entrambe le opere il Comune ha messo a correre poco più di quattromila euro, con affidamento a una ditta privata, come previsto dalla decisione che l’amministrazione comunale ha preso lo scorso settembre: prevista la potatura di sette ficus tra piazza Roma e piazza Manno. A queste risorse vanno aggiunti altri 50mila euro che serviranno per effettuare la potatura in tutta la città, frazioni e borgate. «Opera, anche in questo caso, affidata a una ditta esterna» conferma l’assessora all’Ambiente. «Sarà la valutazione degli agronomi a guidare gli interventi, secondo le priorità».

Le difficoltà

La società in house “Oristano servizi” non ha, infatti, potuto garantire questo tipo di intervento ma anche altri: nei giorni scorsi il problema è emerso con chiarezza. Lo hanno confermato, oltre che l’assessora Zedda, anche il collega di Giunta Luca Faedda, con delega al Bilancio. Ecco l’esigenza, quindi, di ricorrere a una ditta esterna. La determina firmata dal dirigente del settore Sviluppo del territorio, Sara Angius, aveva disposto la destinazione di 50mila euro all’impresa Sardinia works di Serrenti per la potatura dei circa duecento alberi fra Oristano, Massama, Nuraxiniedu, Silì, Donigala e Torregrande; nell’intervento è compresa anche la rimozione di alberi morti, come per esempio le palme già tagliate mesi fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA