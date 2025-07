Potatura conclusa, in viale Merello finisce anche il caos 

Dopo circa due settimane di chiusura mattutina per consentire la potatura dei ficus ha riaperto ieri viale Merello. Il dirigente del Servizio mobilità infrastrutture e reti Pierpaolo Piastra ha firmato l’ordinanza che riapre la strada in anticipo di un giorno rispetto alle previsioni mettendo fine anche ai disagi e alle polemiche che avevano accompagnato la decisione del Comune.

Fin dall’annuncio, gli automobilisti si erano chiesti se fosse necessario chiudere una strada così importante con il rischio – che poi si è concretizzato – di congestionare il traffico soprattutto tra via Cadello, via Is Mirrionis, via San Vincenzo e via Giussani. La risposta dell’assessora al Verde, Luisa Giua Marassi, era stata che era necessario intervenire sulle piante, sulle quali non veniva fatta manutenzione da dieci anni, e che il periodo migliore per farlo era questo, visto che sono chiuse le scuole e le lezioni universitarie sono ridotte.

Una spiegazione che aveva lasciato perplessi molti cittadini, meno i residenti della strada che avevano partecipato all’assemblea pubblica di presentazione del progetto di riqualificazione della strada che in quell’occasione – così avevano riferito dal Comune – avevano richiesto ulteriori interventi sugli alberi.

