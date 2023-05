Potati gli alberi in piazza 

Piazza Caduti di Nassiriya a Sestu si rifà il look. Tra oggi e ieri la cooperativa Primavera 83 è entrata in azione per una serie di potature degli alberi: l’obiettivo è sfoltire le chiome per prevenire cadute di rami e rischi di qualsiasi tipo per i frequentatori. Intanto sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’area fitness che dovrebbe essere ultimata domani, proprio nel centro della piazza. Presenti attrezzi per svolgere attività fisica all’aperto, lampioni e anche una fontanella.

