Potati gli alberi che invadevano i balconi 

Sono stati potati i grandi alberi di via de Gasperi che da tempo stavano creando non pochi problemi ai residenti. Le folte chiome infatti, che non venivano toccate da anni, invadevano persino i balconi e le finestre togliendo aria e visuale ai residenti delle palazzine. L’intervento era stato sollecitato proprio dagli abitanti e nel caso di una palazzina, la richiesta era stata fatta con urgenza perché si doveva provvedere a montare un ponteggio.

La stessa potatura dovrebbe riguardare nelle prossime settimane anche le piante di via Lombardia, anche queste senza manutenzione da anni e in attesa di interventi. In questi giorni nel piazzale attiguo sono in corso dei grossi lavori sui sottoservizi e si attende che siano completati.Proprio gli alberi di via Lombardia con le loro radici hanno creato grossi problemi alla pavimentazione del marciapiede di via Brigata Sassari che è sollevato in più punti e che ha già fatto cadere diverse persone. Stesso problema che riguarda anche tante altre strade: in alcuni casi le piante sono state abbattute e sostituite con altre non invasive come nelle vie Andorra e Italia a Quartello.

E intanto continuano anche le nuove piantumazioni: tra jacarande e alberi di giuda nei giorni scorsi si è intervenuti in via Marconi, piazza Santa Maria, in via S’Arrulloni, in via Beethoven e in via Della Musica.

