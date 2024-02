Potano un pino e cadono nel vuoto, due feriti gravissimi 

Inviata

Siamaggiore. Il cestello elevatore ribaltato, sospeso per aria accanto al grosso pino. Intorno i nastri rossi e bianchi dei vigili del fuoco raccontano l’ennesimo incidente sul lavoro. Ieri mattina due uomini sono precipitati da un’altezza di sette metri mentre erano intenti a potare un albero nel giardino di una villetta nella borgata agricola di Pardu Nou. Il proprietario della casa, vigile urbano 52 anni di Siamaggiore, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. Molto critiche anche le condizioni del 44enne di Oristano, titolare della ditta che stava effettuando l’intervento. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal.

La caduta

Di buon mattino i due avevano iniziato a potare il pino, proprio accanto alla casa. L'intervento era quasi ultimato, diversi tronchi erano già stati tagliati poi all’improvviso qualcosa è andato storto: un ramo avrebbe colpito la piattaforma aerea su cui il vigile urbano e l’operaio stavano lavorando. Una frazione di secondi, il cestello si è ribaltato e i due sono caduti nel vuoto. Un volo di circa sette metri, un impatto devastante al suolo fra tronchi e rami di pino.

L’allarme

I familiari e i vicini di casa si sono subito resi conto della gravità della situazione: i due erano immobili, nessuna reazione alle urla disperate di chi chiamava i loro nomi e chiedeva aiuto. In pochi minuti sulla strada Provinciale 18 sono arrivate le ambulanze del 118: gli operatori hanno prestato i primi soccorsi in un quadro che col passare dei secondi rischiava di precipitare. Il 52enne è apparso subito in condizioni disperate, è stato intubato sul posto e poi trasferito con l’elisoccorso dell’Areus al Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata, nell’impatto ha riportato un gravissimo trauma cranico oltre a fratture in diverse parti del corpo e altre lesioni. Situazione critica anche per l’operaio 44enne che in ambulanza è stato accompagnato al San Martino di Oristano dove è ricoverato e costantemente monitorato dai sanitari.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, poi i carabinieri e gli ispettori dello Spresal. A loro il compito di ricostruire le fasi del tragico incidente e accertare eventuali responsabilità e violazioni delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, in particolare per gli interventi in quota. Dai primi rilievi sembrerebbe che i due non fossero imbragati ma saranno le verifiche a chiarire tutti gli aspetti di quanto accaduto ieri mattina.

Lo choc

La notizia dell’incidente ha suscitato profonda amarezza nella comunità di Siamaggiore ma anche a Oristano dove i due feriti sono molto conosciuti. Il sindaco del piccolo centro Davide Dessì ha persino annullato la riunione di Giunta comunale programmata per ieri mattina, mentre sui social sono tantissimi i messaggi di incoraggiamento per le due persone ricoverate.

